Avito заподозрил «Авто.ру» в копировании объявлений

Avito пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на то, что сайт «Авто.ру», принадлежащий «Яндексу», копирует объявления о продажах автомобилей. Сервис требует запретить копировать с Avito на «Авто.ру» объявления о продаже автомобилей и удалить уже скопированные, сообщает «Коммерсант».

По словам PR-директора Avito Андрея Барковского, все началось с жалоб пользователей Avito на звонки от операторов «Авто.ру» с предложением создать объявление о продаже машины и на их сайте. В Avito утверждают, что летом и осенью 2018 года начали замечать фотографии с логотипом своего сайта на «Авто.ру». При этом, «Авто.ру» пытался обрезать и закрывать «водяные знаки» Avito на снимках, но в ряде случаев публиковал объявления и без фоторедактуры.

В компании уверены, что «Авто.ру» таким образом расширял свою базу объявлений за счет конкурента. Действия «Авто.ру» «подрывают доверие пользователей Avito к бренду», уверены в компании.

В «Авто.ру» эти обвинения отрицают. «Мы не занимаемся перепечаткой объявлений и не нарушаем прав пользователей — все объявления на «Авто.ру» размещены владельцами либо с их активного согласия», — заявили в компании.

Партнер «Инфралекс» Артур Рохлин считает, что действия «Авто.ру» можно расценить как недобросовестную конкуренцию. Если по результатам рассмотрения дела это будет признано и подтверждено решением ФАС, компании будет выдано предписание, кроме того, она может быть привлечена к ответственности, подразумевающей штраф от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб., указывает юрист.

Годом ранее Avito уже удалось выиграть аналогичное дело против сервиса объявлений о недвижимости ЦИАН. ФАС признала его нарушителем антимонопольного законодательства и обязала удалить с ЦИАН скопированные объявления.