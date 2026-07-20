«Авито Услуги» показали, как перестать готовиться и начать праздновать

В конце июня «Авито Услуги» запустили летнюю рекламную кампанию для категорий «Красота», «Уборка» и «Праздники и мероприятия». Она продолжает креативную платформу «Задача со звездочкой» и показывает, как сервис помогает решить сразу несколько задач при подготовке к важным событиям.

В центре сюжета — подготовка к празднику, которая легко превращается в длинный список дел. Украшение дома, макияж и прическа, уборка после гостей — все это требует времени и сил. В ролике эти задачи берут на себя специалисты с «Авито Услуг», чтобы герои могли сосредоточиться на самом празднике.

Кампания также продолжает коммуникационную платформу «Хорошие истории», объединяющую рекламные проекты «Авито».

Аня Коновалова, руководитель группы по маркетинговым коммуникациям «Авито Услуг»: В этой кампании нам было важно не просто продолжить большую идею «Задачи со звездочкой», а раскрыть, как Услуги работают на уровне комплексного закрытия потребностей. Мы хотим закреплять восприятие Услуг как места, где самые разные жизненные задачи — даже сложные, срочные или непривычные — решаются и становятся еще одной хорошей историей на «Авито».

Почему именно сейчас

В компании отметили, что лето традиционно становится периодом повышенного спроса на услуги, связанные с праздниками и мероприятиями. В это время пользователи чаще ищут специалистов для организации свадеб, выпускных, девичников и других событий. Поэтому компания решила поддержать эти категории федеральной рекламной кампанией.

Как снимали

При создании роликов команда использовала гибридный подход, объединив традиционные съемки, компьютерную графику и инструменты искусственного интеллекта.

Аня Коновалова, руководитель группы по маркетинговым коммуникациям «Авито Услуг»: В рамках AI-First стратегии «Авито» для нас важен был технологичный подход к производству: вместе с Friends Moscow, Bazelevs и LAB Studio мы выстроили гибридный пайплайн, в котором AI-инструменты стали частью препродакшна и позволили нам сделать кампанию эффектной, управляемой по качеству и более эффективной с точки зрения производственных затрат.

Состав творческой группы

«Авито Услуги» (клиент):

Руководитель по C2C маркетингу вертикали «Услуги»: Анна Грищенко

Руководитель по маркому, бренду и креативу вертикали «Услуги»: Алексей Федоров

Руководитель группы по маркетинговым коммуникациям: Аня Коновалова

Старший менеджер по маркетингу продукта вертикали «Услуги»: Ольга Сорокина

Старший менеджер по маркетингу продукта вертикали «Услуги»: Екатерина Кормилова

Марком-менеджер вертикали «Услуги»: Кирилл Виноградов

Старший дизайнер: Ирина Патрикеева

Менеджер по медиапланированию: Анна Эльяшева

Friends Moscow (агентство)

Bazelevs (продакшен)

LAB Studio (AI-студия)