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28.12.2024 в 11:50

«Авито Недвижимость» и группа «Самолет» продлевают стратегическое партнерство

Условия сотрудничества позволяют девелоперу повысить узнаваемость среди аудитории сервиса

В течение всего следующего года девелопер будет размещать объявления о продаже объектов на «Авито Недвижимости», а также развивать собственное представительство бренда на классифайде. Благодаря такому сотрудничеству пользователи платформы получают быстрый доступ к квартирам девелопера. Обо всех подробностях пресс-служба «Авито» рассказала Sostav.

Выбор объектов на площадке постоянно расширяется, а для самих объявлений доступны различные инструменты продвижения, что привлекает заинтересованную в покупке аудиторию. По итогам 2024 года предложения группы «Самолет» собрали на «Авито» более 190 млн просмотров.

В рамках стратегического партнерства команды «Авито Недвижимости» и «Авито Рекламы» разработали имиджевую брендированную страницу группы «Самолет», которая расположена внутри классифайда. В отдельном пространстве представлены жилые комплексы застройщика, а также фильтры для выбора жилья с нужными параметрами. Попасть на брендированную страницу группы «Самолет» можно на любом этапе пути пользователя: например, из поисковой выдачи на «Авито». Такое решение и охватные рекламные кампании помогают девелоперу детальнее рассказывать о предложениях, привлекать внимание аудитории с помощью изображений новостроек и инфраструктуры вокруг.

Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости»:

Продолжение стратегического партнерства с группой «Самолет» отвечает нашим задачам по созданию решений для рынка недвижимости и улучшению пользовательского опыта. Мы рады, что инструменты «Авито» помогают девелоперу достигать своей аудитории. В свою очередь, пользователи из числа более 1,2 млн человек, которые ежемесячно заходят в раздел «Недвижимость» на платформе в Москве и области, получают быстрый доступ к актуальным предложениям застройщика.

«Авито Недвижимость» и группа «Самолет» продлевают стратегическое партнерство «Авито Недвижимость» и группа «Самолет» продлевают стратегическое партнерство «Авито Недвижимость» и группа «Самолет» продлевают стратегическое партнерство

Дмитрий Форман, диджитал-директор группы компаний «Самолет»:

С помощью медиа и особых форматов компания планирует захватить основную долю активной аудитории «Авито» и достичь в 2025 году показателя в 50 млн уникальных пользователей. Формат годовой сделки — один из самых стратегически важных для «Самолета» партнерств в сфере диджитал-продвижения.

ГК «Самолет» Авито Недвижимость
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