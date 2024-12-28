«Авито Недвижимость» и группа «Самолет» продлевают стратегическое партнерство

В течение всего следующего года девелопер будет размещать объявления о продаже объектов на «Авито Недвижимости», а также развивать собственное представительство бренда на классифайде. Благодаря такому сотрудничеству пользователи платформы получают быстрый доступ к квартирам девелопера. Обо всех подробностях пресс-служба «Авито» рассказала Sostav.

Выбор объектов на площадке постоянно расширяется, а для самих объявлений доступны различные инструменты продвижения, что привлекает заинтересованную в покупке аудиторию. По итогам 2024 года предложения группы «Самолет» собрали на «Авито» более 190 млн просмотров.

В рамках стратегического партнерства команды «Авито Недвижимости» и «Авито Рекламы» разработали имиджевую брендированную страницу группы «Самолет», которая расположена внутри классифайда. В отдельном пространстве представлены жилые комплексы застройщика, а также фильтры для выбора жилья с нужными параметрами. Попасть на брендированную страницу группы «Самолет» можно на любом этапе пути пользователя: например, из поисковой выдачи на «Авито». Такое решение и охватные рекламные кампании помогают девелоперу детальнее рассказывать о предложениях, привлекать внимание аудитории с помощью изображений новостроек и инфраструктуры вокруг.

Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости»: Продолжение стратегического партнерства с группой «Самолет» отвечает нашим задачам по созданию решений для рынка недвижимости и улучшению пользовательского опыта. Мы рады, что инструменты «Авито» помогают девелоперу достигать своей аудитории. В свою очередь, пользователи из числа более 1,2 млн человек, которые ежемесячно заходят в раздел «Недвижимость» на платформе в Москве и области, получают быстрый доступ к актуальным предложениям застройщика.