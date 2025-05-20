«Авито Услуги» запустили отдельное направление — «Авито Красота»

Онлайн-площадка объявлений Авито запускает новое направление — «Авито Красота». Проект станет частью сервиса «Авито Услуги» и будет сфокусирован на развитии сегмента бьюти-услуг. Компания планирует инвестировать в развитие цифровых инструментов для мастеров, салонов красоты и пользователей, а также в формирование профессионального сообщества специалистов отрасли. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

Решение о запуске отдельного направления основано на динамичном росте интереса к бьюти-услугам. По данным платформы, категория стабильно входит в тройку самых популярных на «Авито», а ежемесячная аудитория достигает 11 млн пользователей. На площадке зарегистрировано более 500 тыс. мастеров в сфере бьюти-услуг.

Развитие «Авито Красоты» предполагает запуск расширенных профилей мастеров, системы рейтингов и отзывов, усовершенствованных фильтров поиска, а также внедрение онлайн-записи и интеграции календарей. Дополнительно компания намерена инвестировать в профессиональное развитие мастеров, предлагая обучающие программы, мероприятия и доступ к экспертному контенту.

Игорь Санников, руководитель категорий «Красота» и «Здоровье» на «Авито Услугах»: Мы рассматриваем сегмент бьюти-услуг как важную часть экосистемы «Авито», в которой пересекаются интересы заказчиков услуг и специалистов. Это динамичный рынок с высоким спросом, но в нем все еще ощущается нехватка удобных цифровых решений и прозрачных стандартов. Мы намерены развивать «Авито Красоту» как площадку внутри «Авито Услуг», которая поможет структурировать этот рынок, дать мастерам и салонам доступ к новой аудитории, а пользователям — больше уверенности в выборе. В этом направлении мы планируем системные инвестиции — от технологических решений до образовательных и профессиональных инициатив.

По данным «Авито», сейчас онлайн-сегмент рынка бьюти-услуг в России занимает лишь 6% от всего рынка услуг в стране, но демонстрирует устойчивый рост. В 2024 году спрос на услуги в категории увеличился на 11% по сравнению с предыдущим годом. Особенно быстро растут направления парикмахерских услуг (+15%) и оформления бровей и ресниц (+31%).