Кейс «Авиасейлс» и «Ю»: как эффективно интегрировать рекламу в контент реалити-шоу

Этой осенью на телеканале «Ю» стартовал новый сезон реалити «Мама в 16». «Авиасейлс», известный своим подходом к продвижению, интегрировался в новые выпуски. Маркетологи сервиса рассказали Sostav, как разработали ряд креативных интеграций, одну из которых в сети уже назвали «самой великой в истории российских реалити-шоу».

Почему «Авиасейлс» выбрали именно «Ю» и «Мама в 16»?

За первое полугодие 2024 года телеканал увеличил свою аудиторию на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, опередив в этом плане десяток других ведущих федеральных каналов. Возросла и динамика доли «Ю» за последние два года. Телеканал также может похвастаться достижениями в диджитал. «Ю» вошел в топ-10 развлекательных каналов по охвату среди аудитории от 12 до 34 лет на YouTube за период март-май 2024 (по данным Mediascope).

Самые просматриваемые шоу на платформе «Чадо из ада» — 4 млн, «Беременна в 45» — 2,4 млн, «Неравный брак» — 2,2 млн и «Ждули» — 2 млн. А «Мама в 16» (среднее количество просмотров одной серии 7,2 млн) знают даже те люди, у которых уже 15 лет нет телевизора. Проект завоевал популярность как среди телезрителей, так и среди интернет-пользователей. По словам представителей проекта, шоу о подростковой беременности и сложностях, с которыми сталкиваются его герои, стало лидером по вниманию и откликам среди аудитории канала, блогеров и даже других телеканалов.

Антон Севостьянов, маркетинг-менеджер «Авиасейлс»: Мы решили интегрироваться в шоу, потому что у него крепкая база зрителей, которая пересекается с нашей целевой аудиторией и заметно растет. Когда придумывали креативы, рассчитывали, что зрители их заметят и зашерят в соцсетях. Так и вышло. По беглым подсчетам, в одном только Telegram интеграции получили около 150 упоминаний. Не меньше 5 млн охватов они набрали в других в соцсетях. Под одним из выпусков зрители упомянули интеграцию «Авиасейлс» 600 раз.

Каждый выпуск реалити «Мама в 16» с интеграцией «Авиасейлс» попал в тренды YouTube и, даже несмотря на замедление, набрал по 3,5 млн просмотров за 30 дней.

«Авиасейлс» и «Ю» реализовали шесть интеграций в шести разных эпизодах шоу. Каждая интеграция — это новый месседж и креатив в рамках сюжета выпуска реалити. Некоторые слова канал переозвучивает в рамках рекламных кампаний, в других добавляет «новую» озвучку.

Татьяна Теплоухова, руководитель департамента digital-продаж группа компаний «Медиа-1»: Коллаборация с «Авиасейлс» — это пример эффективного размещения нативной интеграции в видеоконтенте, где дерзкие, фановые креативы бренда органично стали частью привычной зрителям истории. Этот кейс привлёк внимание и вызвал интерес как у интернет-аудитории телеканала «Ю», так и у многих популярных пабликов. Такой подход позитивно влияет на метрики восприятия бренда, а рекламную интеграцию хочется пересматривать снова и снова.

«Авиасейлс» и «Ю» удалось не только создать запоминающуюся рекламу, но и вовлечь зрителей в обсуждение, заставить их делиться своим мнением и эмоциями. Социальные сети буквально засыпаны шутками, мемами и комментариями по поводу кейса.

Команда проекта

«Авиасейлс»

Маркетинг-менеджер: Антон Севостьянов

Телеканал «Ю» (группа-компаний «Медиа-1»)

Директор по стратегическому маркетингу и цифровой трансформации: Рубен Оганесян

Руководитель направления диджитал-продаж: Татьяна Теплоухова

Руководитель направления монетизации: Владимир Люкшенко

Контент-менеджер: Марина Галютина

Режиссер монтажа: Макарова Анастасия