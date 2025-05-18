AVAVAV и Adidas превратили спорт в модную гротескную игру

Бренды AVAVAV и Аdidas Originals представили новую коллаборацию, коллекция SS25 стала продолжением сотрудничества, в котором спортивная эстетика и ироничный подход к моде нашли общий язык.

В линейку вошли атлетичные куртки, брюки и шорты в стиле ретро, толстовки, необычные сумки, жилеты с «горбом», новая версия кроссовок Superstar и футуристичная модель Moonrubber Magaride. Внимание также привлекают аксессуары — бейсболки с вырезами под пальцы и трехпалые перчатки.



Креативный директор AVAVAV Беата Карлссон заявила, что с самого начала проекта adidas дала бренду полную свободу, включая возможность «шутить» над визуальным наследием самого спортивного гиганта.



Это не первый пример того, как adidas работает с молодыми брендами, предлагающими ироничную, гротескную или экспериментальную моду. Но в случае с AVAVAV результат оказался особенно смелым — и на грани модной пародии.