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18+
18.05.2025 в 18:20

AVAVAV и Adidas превратили спорт в модную гротескную игру

Бренды представили вторую совместную коллекцию

Бренды AVAVAV и Аdidas Originals представили новую коллаборацию, коллекция SS25 стала продолжением сотрудничества, в котором спортивная эстетика и ироничный подход к моде нашли общий язык.

В линейку вошли атлетичные куртки, брюки и шорты в стиле ретро, толстовки, необычные сумки, жилеты с «горбом», новая версия кроссовок Superstar и футуристичная модель Moonrubber Magaride. Внимание также привлекают аксессуары — бейсболки с вырезами под пальцы и трехпалые перчатки.

Креативный директор AVAVAV Беата Карлссон заявила, что с самого начала проекта adidas дала бренду полную свободу, включая возможность «шутить» над визуальным наследием самого спортивного гиганта.

Это не первый пример того, как adidas работает с молодыми брендами, предлагающими ироничную, гротескную или экспериментальную моду. Но в случае с AVAVAV результат оказался особенно смелым — и на грани модной пародии.

AVAVAV и Adidas превратили спорт в модную гротескную игру AVAVAV и Adidas превратили спорт в модную гротескную игру AVAVAV и Adidas превратили спорт в модную гротескную игру AVAVAV и Adidas превратили спорт в модную гротескную игру AVAVAV и Adidas превратили спорт в модную гротескную игру AVAVAV и Adidas превратили спорт в модную гротескную игру AVAVAV и Adidas превратили спорт в модную гротескную игру
adidas AVAVAV
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