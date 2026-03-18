Аудитория «Оскара» сократилась почти на 10%

Телевизионная аудитория церемонии вручения премии «Оскар» в США снизилась на 9% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Nielsen.

Трансляцию 98-й церемонии, прошедшей в Лос-Анджелесе, посмотрели 17,9 млн зрителей. Это самый низкий показатель с 2022 года. В статистику вошли просмотры как на самом канале ABC, так и на стриминговой платформе Hulu, которые принадлежат компании Walt Disney.

Рекорд по числу зрителей был зафиксирован в 1998 году, когда церемонию, на которой триумфировал «Титаник», посмотрели более 57 млн человек. Самые низкие рейтинги пришлись на 2021 год — тогда, в разгар пандемии COVID-19, трансляцию посмотрели лишь 10,5 млн зрителей.

При этом, по данным ABC, количество упоминаний «Оскара» в соцсетях увеличилось на 42% по сравнению с 2025 годом и превысило 184 млн.

Напомним, ведущим церемонии второй год подряд выбран комик Конан О’Брайен. Награду за лучший фильм получил мрачно-комедийный триллер «Одна битва за другой».