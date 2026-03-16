Фильм «Битва за битвой» получил «Оскар» за лучший фильм

В ночь с 15 на 16 марта в голливудском театре Dolby прошла премия «Оскар-2026». Ведущим церемонии вновь стал комик Конан О'Брайен. Мероприятие превратилось в дуэль двух фаворитов — мрачного вампирского триллера «Грешники» Райана Куглера и политической драмы Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой».

Именно картина Андерсона взяла награду «Лучший фильм» и принесла режиссеру первый «Оскар» за постановку, а также награды за монтаж и кастинг, закрепив статус главного победителя церемонии. Шон Пенн дополнил успех ленты «Оскаром» за «Лучшую мужскую роль второго плана».

Фильм «Грешники» установил абсолютный рекорд по числу номинаций. Критики отмечали, что Куглер в случае победы войдет в историю как первый темнокожий постановщик, получивший «Оскар» за лучшую режиссуру за всю историю премии. Майкл Б. Джордан — дважды сыграл близнецов в «Грешниках» и забрал первый в карьере «Оскар» за «Лучшую мужскую роль».

Норвежская драма «Сентиментальная ценность» стала арт‑хитом сезона, взяв «Лучший международный фильм». ​Крупный успех в «технических» номинациях у фильма «Франкенштейн» — победа в категориях «Лучший дизайн костюмов», «Лучший грим и прически» и «Лучший художник‑постановщик».

Джесси Бакли взяла «Лучшую женскую роль» за фильм «Хамнет».

Фильм «Охотники на демонов», снятый в стиле K-pop, получил премию «Оскар» за лучший анимационный фильм, а песня «Golden» из этого фильма стала первой песней в стиле K-pop, когда-либо получившей «Оскар» в номинации «Лучшая оригинальная песня».

​Золотые статуэтки в категории «Лучший игровой короткометражный фильм» получили сразу две картины «Певцы» и «Два человека, обменивающиеся слюной». Несмотря на конкуренцию среди пяти номинантов, обе работы набрали равное количество голосов академиков.