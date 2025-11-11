Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

канал Dомашний
Fest Pulse

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
11.11.2025 в 11:30

Аудитория доверяет инфлюенсерам даже новости

Половина считает более достоверными источниками, чем СМИ

Инфлюенсеры в социальных сетях постепенно становятся для миллионов американцев не просто источником развлечений, а полноценной альтернативой традиционным медиа. Так, 21% взрослых жителей США регулярно узнают новости именно от блогеров в соцсетях, следует из данных опроса Pew Research Center.

Молодые американцы лидируют по степени доверия к инфлюенсерам: 38% людей 18−29 лет регулярно узнают новости от блогеров, среди граждан старше 65 лет таких лишь 8%.

Большинство людей не ищут специальных новостных источников. 69% респондентов заявили, что новости попадаются им случайно, и только 31% — что они намеренно их ищут. Среди тех, кому меньше 50 лет этот показатель выше (72% узнают случайно), чем среди более старших (60%).

Пользователи называют сразу несколько причин, побуждающих их получать новости из блогосферы:

  • 54% — помогают лучше понять текущие события и общественные проблемы,
  • 54% — быстрее других сообщают о срочных новостях,
  • 49% — кажутся достоверными,
  • 46% — дают иную точку зрения, отличную от традиционных медиа.

Другие мотивы включают совпадение взглядов (39%), чувство связи с инфлюенсером (23%) и развлекательный формат подачи (37%).

Возраст также влияет на восприятие. Среди американцев старше 50 лет главными факторами становятся совпадение ценностей (52%) и достоверность (58%). Молодые (18−49 лет) чаще выбирают инфлюенсеров из-за развлекательности контента (40%) и ощущения аутентичности (45%).

Половина опрошенных (52%) считает, что большинство инфлюенсеров, у которых они получают новости, независимы и не связаны с традиционными СМИ. Только 10% уверены, что блогеры работают с новостными организациями, а 17% видят «смешанную» модель. Еще 21% не знают, к какой категории отнести своих источников.

Данные исследования подтверждаются опросом самих блогеров: 77% отметили, что действительно не имели никаких текущих или прошлых связей с редакциями.

Ранее сообщалось, что только 1% американцев заменили источники новостей чат-ботами. При этом треть респондентов могут распознать недостоверные сведения.

Юлия Топольская
блогер
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.