Аудитория доверяет инфлюенсерам даже новости

Инфлюенсеры в социальных сетях постепенно становятся для миллионов американцев не просто источником развлечений, а полноценной альтернативой традиционным медиа. Так, 21% взрослых жителей США регулярно узнают новости именно от блогеров в соцсетях, следует из данных опроса Pew Research Center.

Молодые американцы лидируют по степени доверия к инфлюенсерам: 38% людей 18−29 лет регулярно узнают новости от блогеров, среди граждан старше 65 лет таких лишь 8%.

Большинство людей не ищут специальных новостных источников. 69% респондентов заявили, что новости попадаются им случайно, и только 31% — что они намеренно их ищут. Среди тех, кому меньше 50 лет этот показатель выше (72% узнают случайно), чем среди более старших (60%).

Пользователи называют сразу несколько причин, побуждающих их получать новости из блогосферы:

54% — помогают лучше понять текущие события и общественные проблемы,

54% — быстрее других сообщают о срочных новостях,

49% — кажутся достоверными,

46% — дают иную точку зрения, отличную от традиционных медиа.

Другие мотивы включают совпадение взглядов (39%), чувство связи с инфлюенсером (23%) и развлекательный формат подачи (37%).

Возраст также влияет на восприятие. Среди американцев старше 50 лет главными факторами становятся совпадение ценностей (52%) и достоверность (58%). Молодые (18−49 лет) чаще выбирают инфлюенсеров из-за развлекательности контента (40%) и ощущения аутентичности (45%).

Половина опрошенных (52%) считает, что большинство инфлюенсеров, у которых они получают новости, независимы и не связаны с традиционными СМИ. Только 10% уверены, что блогеры работают с новостными организациями, а 17% видят «смешанную» модель. Еще 21% не знают, к какой категории отнести своих источников.

Данные исследования подтверждаются опросом самих блогеров: 77% отметили, что действительно не имели никаких текущих или прошлых связей с редакциями.

Ранее сообщалось, что только 1% американцев заменили источники новостей чат-ботами. При этом треть респондентов могут распознать недостоверные сведения.