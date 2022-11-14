Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

PRonline
Digital-агентство ZAMEDIA
KIT SOLER

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
14.11.2022 в 19:10

Audi обновила фирменный логотип

Компания отказалась от трёхмерной эмблемы, сделав её плоской

Немецкая автомобилестроительная компания Audi обновила фирменный логотип. Об этом сообщается на сайте компании.

В Audi решили упростить трёхмерный логотип, который был до этого, и сделали эмблему плоской. В базовом варианте новый логотип имеет чёрный и белый цвета. Вторая версия фирменной эмблемы из четырёх переплетённых колец представлена в тёмных тонах — белый цвет заменён на темно-серый.

Фото: Audi Фото: Audi Фото: Audi Фото: Audi

Плоский лого стал частью нового фирменного стиля марки, в рамках которого Audi начнёт размещать надписи с названием модели и её модификации на центральных стойках кузовов машин. Сами надписи будут выполняться особым шрифтом Audi Type.

Первыми автомобилями с обновлённой эмблемой стали электрические кроссоверы Audi Q8 e-tron, Audi Q8 Sportback e-tron и Audi SQ8 e-tron. Компания представила их в ноябре. В продажу машины поступят в начале 2023 года.

Фото: Audi Фото: Audi

Лого Audi — «Четыре кольца» — символизирует осуществлённое в 1932 году объединение четырёх производителей автомобилей: Audi, DKW, Horch и Wanderer. Кольца обозначают объединение и сближение.

Audi
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Брендинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.