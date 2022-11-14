Немецкая автомобилестроительная компания Audi обновила фирменный логотип. Об этом сообщается на сайте компании.

В Audi решили упростить трёхмерный логотип, который был до этого, и сделали эмблему плоской. В базовом варианте новый логотип имеет чёрный и белый цвета. Вторая версия фирменной эмблемы из четырёх переплетённых колец представлена в тёмных тонах — белый цвет заменён на темно-серый.

Плоский лого стал частью нового фирменного стиля марки, в рамках которого Audi начнёт размещать надписи с названием модели и её модификации на центральных стойках кузовов машин. Сами надписи будут выполняться особым шрифтом Audi Type.

Первыми автомобилями с обновлённой эмблемой стали электрические кроссоверы Audi Q8 e-tron, Audi Q8 Sportback e-tron и Audi SQ8 e-tron. Компания представила их в ноябре. В продажу машины поступят в начале 2023 года.

Лого Audi — «Четыре кольца» — символизирует осуществлённое в 1932 году объединение четырёх производителей автомобилей: Audi, DKW, Horch и Wanderer. Кольца обозначают объединение и сближение.