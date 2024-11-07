Auchan возобновил обсуждение планов по открытию новых магазинов в России

Руководство ретейлера Auchan возобновило обсуждение планов по развитию новых торговых площадей в России. Однако для их осуществления компании, скорее всего, потребуется сменить бренд. Об этом заявила старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько, ее слова приводит «РИА Недвижимость».

Эксперт отметила, что в течение последних лет все проекты по открытию новых магазинов Auchan в России были приостановлены.

«Неожиданно для нас теперь они снова актуальны, и менеджмент компании готов их обсуждать. Речь идет пока только о Московском регионе. Другое дело, что компании придется развиваться под другим брендом, как вынужден был это сделать «Леруа Мерлен» (сейчас компания называется «Лемана ПРО» — прим. Sostav)», — сказала Малахатько.

Ранее французские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Auchan намерен покинуть российский рынок и якобы уже нашел возможных покупателей. Однако компания эту информацию не подтвердила. По данным источников российских изданий, компания все-таки решилась уйти из России, и купить магазины сети могут X5 Group, «Лента» и «Магнит» или Газпромбанк.