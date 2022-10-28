AstraLab запустит BrandFormance-платформу

Технологическая компания AstraLab объявила о запуске новой платформы BrandFormance-рекламы, в которой адаптированы технологии влияния на воронку продаж. Для этого подписан ряд стратегических технологических партнёрств по направлениям: инвентарь, данные и аналитика. Подробностями с Sostav поделились представители AstraLab.
Новая технологическая платформа
AstraLab реализует BrandFormance в перезапуске внутренних технологий: DMP, системы предиктов и оптимизации, платформы для аналитики, сети партнёрских сайтов. Запущен новый блок продуктового консалтинга и анализа customer journey для создания BrandFormance стратегий в синергии с рекламным агентством бренда.
Новая платформа позволяет получать кастомные сегменты аудитории и создавать новые по тегам, ключевым словами и любым параметрам контента, рассказали в AstraLab. Предикт на базе статьи предполагает к какому «профилю» относится пользователь: «Автомобилист», «Бизнесмен», «Геймер», ЗОЖ, «Владелец домашних животных», «Гик гаджетов»
В BrandFormance-подходе AstraLab запустит новые продукты и обновит текущие форматы. Цель — увеличение итогового ROI имиджевой рекламы. Новый флагман — продукт Astra BrandFormance. Теперь все форматы AstraLab объединены в один с CPC-закупкой для оптимизации качества визитов и максимизации охвата узких сегментов потребителей.
В компании рассказали, что итоговый прирост в эффективности — CPC ниже на 35%, CPA ниже 21% (на базе первых тестов). Кроме того, перезапущены текущие форматы с гибким ценообразованием и новыми моделями закупки. Главная цель — снизить стоимость контакта и увеличить влияние на новые BrandFormance-метрики.
Партнёрства
AstraLab планирует углублять сотрудничество с текущими партнёрами для создания DMP на базе AI-анализа контента. В ближайшее время будут анонсированы детали обновленного партнёрства с селлером диджитал-рекламы — Digital Alliance. Компании намерены развивать и предлагать сервисам комплексные решения, повышающие эффективность монетизации рекламных форматов.
В первом квартале появится возможность пересечения с обезличенными данными телеком-оператора «Билайн». Для этого компании подписали соглашение о технологическом партнёрстве. Внешние данные позволят закрыть на 360 градусов понимание о пользователе и перейти к работе с полноценными performance-сегментами для оптимизации KPIs, отмечают в AstraLab.
Иван Парышев, генеральный директор и основатель AstraLab:
Многие связывают «Астру» с дорогим «имиджем», но это уже давно не так. Проделанная техническая и продуктовая работа, первые тесты и уверенность в нашей ценности — всё это позволяет сделать публичный анонс и сказать: мы теперь BrandFormance. «Астра» работает, чтобы создавать ценность для наших рекламодателей и партнёров в новой, непростой реальности.
Дмитрий Карманов, директор по партнёрствам и продуктовой стратегии Digital Alliance:
Партнёрство с технологическими компаниями не только расширяет диапазон возможностей непосредственно Digital Alliance, но также эффективно работает на цели игроков рекламного рынка. Устойчивый тренд и одновременно необходимость последних лет — гибкость. Объединение экспертизы и совместные решения напрямую влияют на скорость и качество адаптации бизнесов к быстро меняющимся условиям в индустрии и экономике. Мы в DA уверены, что партнёрство с AstraLab в части создания и вывода новых продуктов позволит ещё успешнее отвечать на ключевой запрос рынка — влияние на продажи.