Властям предложили субсидировать разработчиков игр только при использовании движка VK

Ассоциация профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ; крупнейший участник — VK) разработала стратегию развития игровой индустрии до 2030 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Стратегия предусматривает обязательную предустановку магазинов приложений VK на все устройства, а также использование игрового движка NAU Engine, в разработку которого холдинг инвестирует 1 млрд руб., как условие для получения государственной поддержки для разработчиков.

По словам по словам источника издания на рынке разработки игр, документ подготовили участники профильного центра компетенций разработки (ЦКР) «Игровые сервисы» при Минцифры (состав ЦКР в министерстве не раскрывают). В числе авторов документа значатся VK, АПРИОРИ (VK, Astrum Entertainment, ФКС, Innova) и АНО «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ).

Стратегия содержит инициативы, которые, по мнению авторов, способствуют развитию индустрии. Они разделены на четыре трека: «Технологии», «Инвестиции», «Нормативно-правовые акты» и «Образование», отмечает «Ъ». В Минцифры изданию сказали, что «предложения из «дорожной карты» будут приниматься во внимание при выработке соответствующих мер поддержки».

Согласно описанию трека «Технологии», в 2024 году российские игровые платформы (VK Play и RuStore) будут обязательны к предустановке на «все устройства». К 2026 году обязательным условием, при котором разработчики игр смогут получать госфинансирование, будет использование игрового движка NAU Engine, в разработку которого VK вложит 1 млрд руб.

В треке «Инвестиции» одно из предложений — создать «экспортную комиссию при Минцифры / АПРИОРИ / АНО ЦЭ для отбора проектов и развития партнёрств с другими странами».

В направлении «Нормативно-правовые акты» авторы стратегии в том числе предлагают в 2024−2025 годах провести ряд исследований внутриигровых механик, учредить профильный департамент в Минцифры, а также комитет в Госдуме.

В треке «Образование» есть предложение актуализировать учебные планы, создать единые программы подготовки преподавателей, а также запустить на базе вузов акселераторы для молодых студий разработки игр.

В АНО ЦЭ подтвердили «Ъ» участие в разработке документа. «После всех необходимых согласований он будет направлен в профильные ведомства», — уточнили в организации. В VK Play и Astrum отказались от комментариев, в Lesta Games сказали, что не участвовали в подготовке документа.

В АПРИОРИ подчеркнули изданию, что при разработке документа учитывали «мнение индустрии», но ряд студий, опрошенных изданием, отметили, что стратегия с ними не обсуждалась.

АПРИОРИ была учреждена в России 12 апреля. Генеральным директором ассоциации стал директор по продукту в VK Play Александр Михеев.