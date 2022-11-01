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01.11.2022 в 09:00

Ассоциация блогеров и агентств создала первую карту инфлюенс-рынка России

Эксперты проанализировали данные более 100 агентств и сервисов определили ключевых игроков индустрии

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) создала первую карту инфлюенс-рынка России. В её основу легли данные о работе более 100 агентств и сервисов, сообщили Sostav в ассоциации.

В сводной таблице компании распределили по восьми целевым направлениям:

  • talent-агентства,
  • креативные агентства,
  • инфлюенс-маркетинг-агентства,
  • агентства по производству контента,
  • медийные платформы,
  • платформы для работы с блогерами,
  • сервисы аналитики,
  • партнёрские сети.

Эксперты описали специфику работы каждого вида компаний. В АБА отметили, что с помощью карты участники индустрии смогут разобраться в терминологии рекламщиков, определить, какое агентство выбрать для продвижения продукта или бренда, найти клиентов или партнёров с нужной специализацией. ​​​​​​​

Карта инфлюенс-рынка России. Жирным шрифтом выделены агентства, являющиеся членами АБА

По подсчётам АБА, совокупный доход индустрии инфлюенс-маркетинга в России превышает несколько десятков миллиардов рублей в год. При этом даже игроки рынка затрудняются назвать более конкретные цифры — с блогерами сотрудничают десятки агентств и сервисов, перечень которых постоянно пополняется, завили в ассоциации.

Таня Иванова, президент АБА и основатель агентства Hello blogger:

Одна из задач АБА — сделать рынок прозрачнее. В том числе показать разнообразие и экспертизу игроков. Благодаря карте, клиент сможет быстро выбрать нужное агентство и сориентироваться в профиле предполагаемого подрядчика. Мы отдельно отметили агентства, которые входят в АБА, участвовали в разработке карты и в рамках ассоциации продолжают делать вклад в развитие нашего рынка.

В целом, карта — это хорошая подсказка. Если регулярно делаете закупки у блогеров, проверьте, со всеми ли продюсерскими центрами вы знакомы и везде ли выгодные условия. Хотите автоматизировать процессы — посмотрите, какую платформу рассматривать в первую очередь. Карта как живой организм будет расти из года в год и меняться, исходя из реалий рынка.

АБА — отраслевая НКО, объединяющая ведущие продюсерские и креативные агентства со специализацией в инфлюенс-маркетинге, контролирующие 70% рынка инфлюенс-маркетинга в России.

Ассоциация была образована в конце апреля с целью объединения ведущих продюсерских и креативных агентств со специализацией в инфлюенс-маркетинге. Её цель — выработать эффективные правила взаимодействия бизнеса, контент-мейкеров и государства, консолидировать рынок, развивать отрасли инфлюенс-маркетинга как сектора экономики и защита интересов представителей индустрии. Предложение о создании организации прозвучало 18 марта на антикризисной встрече «Диджитал — это мы!».

В июне в АБА заявили о введении новой системы неюридического воздействия на недобросовестных блогеров и рекламодателей. Рабочая группа ассоциации приступила к формированию чёрных списков, в которые будут включать за неоднократные нарушения условий сделок и неэтичное поведение.

АБА Ассоциация блогеров и агентств
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