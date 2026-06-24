ASO-исследование каршеринговых приложений в App Store, Google Play и альтернативных сторах

Рынок каршеринга в России высококонкурентен, а стоимость привлечения пользователя постоянно растет. В таких реалиях ASO уходит от статуса технической задачи и работает как полноценный маркетинговый инструмент, где на конверсию влияет даже качество реального автопарка. Команда Asogen провела комплексное исследование каршеринговых приложений в App Store, Google Play, RuStore и Huawei AppGallery.

Методология

Исследование проводилось в четыре этапа.



Сначала Asogen собрали данные по всем ключевым каршеринговым приложениям в App Store и Google Play: рейтинги, количество отзывов, тональность комментариев и повторяющиеся жалобы пользователей. Затем проанализировали семантическое ядро: как распределяются брендовые и общие поисковые запросы между сервисами и площадками. После этого разобрали визуальную часть, иконки, скриншоты, категории и частоту обновлений. В финале команда Asogen свела все в единую картину, определила сильные и слабые стороны каждого бренда, выделила боли пользователей, которые повторяются у разных сервисов, и обозначили возможности для новых или менее известных игроков.

Лидерство начинается с доверия пользователей

Исследование показало заметный разрыв между игроками по количеству оценок и отзывов. В App Store наиболее сильные позиции занимает «Делимобиль». Сервис не только имеет высокий рейтинг, но и существенно опережает конкурентов по количеству пользовательских оценок. Большой объем отзывов работает как дополнительный фактор доверия и положительно влияет на конверсию карточки приложения.

Пользователи оценивают не только приложение

Негативные отзывы связаны не только с работой приложения. Анализ обращений показывает, что значительная часть жалоб касается штрафов, тарифов, состояния автомобилей и пользовательского опыта в целом. Улучшать необходимо не только интерфейс, но и весь клиентский путь.

Бренд по-прежнему определяет органический трафик

Исследование семантики показало, что в App Store рынок остается сильно брендозависимым. Почти 70% поискового спроса приходится на брендовые запросы. Это означает, что пользователи чаще ищут конкретный сервис. Для новых игроков это создает дополнительный барьер: без узнаваемого бренда конкурировать за органические установки сложнее.

В Google Play ситуация выглядит иначе

Если в App Store преобладают брендовые запросы, то в Google Play доля общих запросов заметно выше. Пользователи Android чаще начинают поиск с категории, а уже потом выбирают конкретный сервис. Это открывает дополнительные возможности для ASO-оптимизации и продвижения по общим ключевым словам.

Визуал полноценный инструмент конкуренции

Еще один важный вывод исследования касается оформления карточек приложений. Лидеры рынка активно используют продающие скриншоты, демонстрируют сценарии использования сервиса, выгоды и специальные предложения. При этом часть игроков практически не обновляет графические материалы.

В результате визуальная коммуникация начинает работать как полноценный маркетинговый инструмент, а не просто как элемент оформления стора.

Частота обновлений тоже влияет на видимость

Исследование показало различия в работе команд с карточками приложений. Одни сервисы регулярно обновляют иконки и скриншоты, другие практически не используют возможности оптимизации визуальных элементов. В условиях высокой конкуренции это может напрямую влиять на эффективность ASO.

Почему стоит обратить внимание на альтсторы?

На фоне ограничений мобильных платформ растет роль альтернативных магазинов приложений. В Huawei AppGallery наблюдается менее плотная конкуренция, а отдельные игроки получают возможность занимать высокие позиции даже по запросам, где в App Store и Google Play доминируют лидеры рынка

RuStore формирует собственную конкурентную среду

Исследование показывает различия в индексации и динамике ранжирования между игроками. Для ряда сервисов российский стор становится дополнительным источником органической видимости и новых установок.

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