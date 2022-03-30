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30.03.2022 в 15:30

Asics попросил спортсменов приостановить тренировки

Авторы эксперимента показали, какие последствия для ментального здоровья влечёт отказ от физических нагрузок

Бренд спортивной одежды и обуви Asics решил наглядно показать, как отказ от физических нагрузок влияет на ментальное здоровье. В рамках кампании Mind Race («Гонка разума») компания провела эксперимент, в рамках которого попросила профессиональных спортсменов и обычных пользователей приостановить регулярные тренировки на неделю.

В конце эксперимента авторы активации провели замеры психического состояния участников — пауза в спорте принесла падение уровня спокойствия на 19%, а уверенность спортсменов за семь дней снизилась на 20%.

Как отметили авторы эксперимента, последние два года стали особенно тяжёлыми для эмоционального состояния. Ежедневная 15-минутная активность поможет ощутить положительный эффект на ментальное здоровье, заключили в Asics. Креаторы надеются, что кампания вдохновит пользователей на регулярные тренировки (в аксессуарах бренда).

Физическая активность — один из действенных способов адаптации к новой реальности, считают эксперты Российской академии рекламы. С другими советами и рекомендациями можно ознакомиться здесь.

Спорт Asics
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