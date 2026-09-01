«Арнест ЮниРусь» намерена начать работу в Китае

Российская компания «Арнест ЮниРусь» (экс-Unilever, входит в группу «Арнест»), выпускающая косметику, средства личной гигиены, бытовую химию и продукты питания, собирается выйти на китайских рынок. Организация ищет менеджера по подбору персонала в КНР, который будет заниматься поиском специалистов для продаж, маркетинга и цепочки поставок. Об этом пишет Shopper's.

Несколько месяцев назад «Арнест ЮниРусь» разместила вакансию менеджера по развитию экспорта в Китай. Обязанности специалиста включали оценку потенциала рынка, создание и корректировку ассортимента, построение сотрудничества с дистрибьюторами и анализ ценовой политики. Сейчас эта вакансия находится в архиве.

В «Арнест ЮниРусь» сообщили, что рассматривают международную экспансию как естественный этап роста бизнеса, стремятся к диверсификации рынков сбыта и ищут специалистов в области экспортных операций, в том числе с фокусом на Китай.

Этой весной «Арнест ЮниРусь» приобрела производителя упаковки «РПС Брамлаге Екатеринбург», а летом запустила бренд функциональных напитков Repeat и выкупила права на бренд Timotei для России и стран СНГ.