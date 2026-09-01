Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

GeoWise — видимость брендов в нейросетях
Андрей Жаринов
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
01.09.2026 в 11:05

«Арнест ЮниРусь» намерена начать работу в Китае

Компания ищет менеджера по подбору персонала в КНР

Российская компания «Арнест ЮниРусь» (экс-Unilever, входит в группу «Арнест»), выпускающая косметику, средства личной гигиены, бытовую химию и продукты питания, собирается выйти на китайских рынок. Организация ищет менеджера по подбору персонала в КНР, который будет заниматься поиском специалистов для продаж, маркетинга и цепочки поставок. Об этом пишет Shopper's.

Несколько месяцев назад «Арнест ЮниРусь» разместила вакансию менеджера по развитию экспорта в Китай. Обязанности специалиста включали оценку потенциала рынка, создание и корректировку ассортимента, построение сотрудничества с дистрибьюторами и анализ ценовой политики. Сейчас эта вакансия находится в архиве.

В «Арнест ЮниРусь» сообщили, что рассматривают международную экспансию как естественный этап роста бизнеса, стремятся к диверсификации рынков сбыта и ищут специалистов в области экспортных операций, в том числе с фокусом на Китай.

Этой весной «Арнест ЮниРусь» приобрела производителя упаковки «РПС Брамлаге Екатеринбург», а летом запустила бренд функциональных напитков Repeat и выкупила права на бренд Timotei для России и стран СНГ.

Китай Кадры «Арнест ЮниРусь»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.