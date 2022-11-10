РКН обязал маркировать рекламу в сторис и кружках Telegram

Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) и Роскомнадзор дополнили справочник актуальных вопросов и ответов о маркировке диджитал-креативов. Так, чтобы промаркировать рекламу в сторис или кружках Telegram, нужно будет разместить специальный маркер в начале видео поверх изображения. Также появились нововведения в блоках «ЕРИР», «ОРД», «Ответственность» и новые разделы «Передача сведений», «ОРС», «Безопасность», «Собственная реклама», «Блогеры/инфлюенсеры», «Рассылки» и «Спонсорство». Ниже представлены главные изменения по каждому из них.

ЕРИР

Роскомнадзор уточнил, какая информация отображается в ЕРИР. Согласно пункту 12, рекламодателю недоступны для просмотра акты между вторым и третьим агентством в цепочке «рекламодатель — рекламное агентство 1 — рекламное агентство 2 — рекламное агентство 3 — оператор рекламной системы — рекламораспространитель».

При этом участники одной цепочки не могут узнать, кто из них подал данные в ОРД — полная информация доступна только федеральным органам исполнительной власти, что указано в 13 пункте.

ОРД

Известно, что креативы хранятся в ОРД один год. Но если кампания — длительная и идет более года, то ее необходимо формально перерегистрировать. Вопрос о продлении действия идентификатора для такой рекламы прорабатывается, о чем говорится в 42 вопросе.

Пункт 43 документа уточняет процесс закупки услуги ОРД для тех, кто работает по 223-ФЗ. В договорах рекомендуется указывать обязанность исполнителя отправлять сведения об интернет-рекламе в Роскомнадзор и маркировать креативы.

Ответственность

Как ранее сообщал РКН, с момента вступления закона в силу до марта 2023 года ведомство не будет штрафовать игроков за отсутствие маркировки на креативах — рынку дали время для адаптации к новым требованиям. По истечении этого срока начислений штрафов за так называемый переходный период не будет. Ответственность за невыполнение может наступить только после внесения соответствующих норм в КоАП. Сейчас такое наказание в нормативном акте не указано, следует из 29 вопроса.

Закон предписывает и порядок подачи информации о рекламе страховок, банков и дилеров на сайтах — подробности об этом в пунктах 27 и 28. Данные обязаны предоставлять рекламодатели (в данном случае — «страховки, банки, дилеры»), рекламораспространители (лица, осуществляющие распространение рекламы на сайтах) и операторы рекламных систем.

Передача сведений

В личном кабинете ЕРИР рекламодателя можно увидеть все контракты, заключенные в рамках распространения кампании: соглашения с РД, ОРС, РР. Кроме того, доступны акты по своим договорам, свои креативы и статистика к ним. Информацию о договорах «рекламное агентство — рекламное агентство» рекламодатель не получает.

При этом, как отмечает ведомство в 95 пункте, на данном этапе прорабатывается вопрос регистрации не только ежемесячных, но и квартальных закрывающих актов. Механизм их оформления в системе будет представлен позднее.

ОРС

В документе введено определение нового термина — оператор рекламной системы (ОРС), его можно найти в пункте 97. ОРС обеспечивает функционирование рекламных систем, которые предназначены для распространения рекламы в Интернете посредством информационных ресурсов третьих лиц.

При наличии нескольких сайтов, централизованного управления ими и размещения рекламного контента такая конструкция будет называться ОРС при выполнении двух условий. Прежде всего, необходимо иметь систему или программу, которые используются для распространения рекламы. При этом кампании должны распространяться посредством принадлежащих третьим лицам информационных ресурсов, уточняется в 98 вопросе.

Безопасность

Рекламная ссылка после маркировки фактически доступна всем для копирования. Игроки опасаются, что любой может разместить её где угодно, например, на запрещенных ресурсах. Однако при нажатии на такую ссылку недобросовестные лица не смогут использовать информацию в своих целях, пояснили представители ведомства в 99 вопросе. ОРД не принимает статистику о распространении конкретного креатива от лица, который эту рекламу не регистрировал в системе.

Собственная реклама

Вся реклама подлежит учету, хранению и обработке. Исключение составляет информация о собственных товарах или о товарах аффилированных лиц, которая распространяется через электронные сообщения или адреса электронной почты. Однако на размещение в мобильных приложениях и на сайтах (собственника или аффилированных с ним лиц) эти правила не распространяются. Если же в этих медиаканалах есть группа пользователей и есть рассылка, то такие ситуации могут подпадать под указанное исключение. Подробное разъяснение этих вопросов можно найти в пунктах 100−100.4.

Особое внимание РКН обращает на правовой статус публикации в агрегаторе: если это не реклама, то предоставлять информацию ОРД не нужно.

Блогеры/инфлюенсеры

Следующие пояснения касаются рекламных интеграций в выпусках/постах блогеров на YouTube/Telegram, которые были размещены до 1 сентября 2022 года. Если по состоянию на 1 сентября срок договорного размещения такой рекламы еще не истек, то она должна быть зарегистрирована и промаркирована. Соответственно, в том случае, когда креативы были опубликованы до 1 сентября и срок договорного размещения истек, регистрировать и маркировать их не нужно. При этом обязательно должна быть указана дата выпуска рекламы, на что указывает 101 и 102 вопросы.

Что касается цепочки взаимодействия на YouTube, она подробно описана в 103 пункте. Представим, что по заказу рекламодателя блогер включает интеграцию продукта в свой ролик на YouTube-канале. В этой цепочке YouTube не принимает непосредственное участие. Значит, блогер считается конечным рекламораспространителем и должен отправлять данные в ОРД сам, однако информацию о договоре, публичной оферте с YouTube передавать не нужно. Тем не менее, YouTube может быть квалифицирован в качестве рекламораспространителя, в связи с чем необходимо будет соблюдать требования системы маркировки.

Для любых визуалов или роликов формата «Истории», где содержатся рекламные объявления и нативная реклама, тоже есть свои правила. В начале видео поверх изображения рекомендуется размещать текстовый идентификатор в виде параметра erid=XXX.

«Кружки» в Telegram тоже попадают под учет. Такой же идентификатор ставится в следующем за «кружком» сообщении или ответом на «кружок», чтобы сохранить связность сообщений. Это обходной путь ввиду ограничений самой платформы мессенджера, но идеальное и автоматизированное решение появится, когда Telegram интегрируется с одним из ОРД. Более подробные рекомендации по маркировке подобных креативов будут предоставлены в ближайшее время, а пока основную информацию об учете таких кампаний можно найти в пункте 104.

Рассылки

«Добавления» пользователей в группы, чаты, каналы не является рекламой, так как такие действия не являются информацией и закон на них не распространяется, следует из 105 вопроса.

Еще одно важное обновление коснулось 106−106.2 пунктов. Ситуация с чат-ботами обстоит немного иначе. Возьмем в пример ИП, который разработал собственные чат-боты в VK и Telegram и развивает свою группу VK, где много подписчиков. В этой группе ИП пишет сообщения о своих чат-ботах и дает ссылки на них, не упоминая третьих лиц. Если такие посты содержат информацию, направленную на привлечение внимания к объекту рекламирования (чат-ботам как результату интеллектуальной деятельности), формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке, то они могут быть идентифицированы как реклама. Тем не менее, на такие сообщения будет распространяться исключение, предусмотренное пп. а) п. 1 Состава информации, утв. Распоряжением Правительства РФ от 30 мая 2022 г. N 1362-р.

Если в указанных чат-ботах в VK и Telegram ИП дает ссылки на целевые страницы рекламодателей, то реклама тоже маркируется. Обращаем внимание, что в первой ситуации VK используется как площадка и обязанность по маркировке рекламы лежит на ИП. VK самостоятельно регистрирует только рекламу, распространяемую через свою рекламную систему.

Спонсорство

В 107 вопросе документа затронут вопрос о СМИ. Существует практика, когда сетевое издание исполняет договор или государственный контракт на оказание услуг по информированию о деятельности заказчика. Такие редакционные материалы не требуют маркировки, поскольку их задача — информировать. С анонсирующими форматами вопрос неясен. Если ФАС России признает анонсы рекламой, то сведения о них всё же должны передаваться в Роскомнадзор.