АРИР приступила к формированию специальных структур саморегулируемой организации

Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) начала формировать специальные структуры саморегулируемой организации (СРО). Ранее она представила новую версию устава. Изменения, внесённые в документ, позволили ассоциации начать процесс получения статуса СРО для участия в разработке российских законов. Об этом Sostav сообщили в АРИР.

Правление ассоциации утвердило регламентирующие документы, которые определяют порядок формирования и работы специальных структур СРО: профильных комитетов, дисциплинарного комитета, комиссии по рассмотрению жалоб и экспертного совета.

В контексте саморегулирования каждый профильный комитет АРИР получил полномочия по разработке необходимых кодексов и стандартов в своей предметной области.

«Утверждённые регламенты детализируют шаги профильных комитетов, которые необходимы для инициирования разработки и адаптации рекламных стандартов, гармонизации сложившихся бизнес-практик с появляющимся законодательным регулированием», — отметили в ассоциации.

Осуществлять контроль за соблюдением правил будет комиссия по рассмотрению жалоб. Основная задача структуры — вынесение решений в отношении рекламных материалов на соответствие стандартам СРО.

Рассматривать дела о вынесении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия будет дисциплинарный комитет.

Отмечается, что экспертный совет сформируют как «постоянно действующий консультативно-совещательный орган» для представления позиции бизнес-сообщества в отношении законодательного регулирования рекламы, рассмотрения обращений и предоставления консультаций членам СРО и третьим лицам.

Председатель комитета по развитию регулирования и президент АРИР Борис Омельницкий считает, что сейчас индустрия создаёт необходимый для себя институт и «открывает возможности каждому эксперту в области рекламы приложить свои силы к разработке необходимых стандартов в профильных комитетах и к исследованиям регуляторных проектов в экспертном совете АРИР».

В декабре 2022 года эксперты АРИР решили получить статус СРО в сфере рекламы, который в том числе даст право участвовать в разработке и обсуждении законопроектов и нормативных правовых актов о рекламе, а также вносить на рассмотрение в госорганы предложения по вопросам формирования и реализации государственной политики в индустрии рекламы. Тогда отмечалось, что в связи с этим ассоциация наделила полномочиями существующие комитеты, а также создала новые.