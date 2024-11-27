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18+
27.11.2024 в 06:10

Apple вошел в тройку лидеров по интернет-продажам смартфонов

Redmi и Realme обогнали корпорацию

Apple вернулся в тройку лидеров по интернет-продажам смартфонов в России. Всего за 10 месяцев 2024 года продано 1,3 млн iPhone, что на 39% больше, чем в тот же период прошлого года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные GfK.

Всего за этот период в онлайне продали 10,9 млн смартфонов, что на 14% больше в годовом выражении В онлайн-продажах доля Apple увеличилась в годовом выражении на 2 п. п. до 12% от общего числа проданных устройств.

Чаще всего приобретались китайские смартфоны Redmi (17%) и Realme (13%). Третью строчку вместе с Apple разделила китайская Tecno, на продажи которой пришлось также 12%. Далее идут китайские Infinix и Poco — 10 и 8% соответственно.

В конце 2022 года Apple выбыла из тройки лидеров продаж в количественном выражении. Для сравнения, тогда корпорация заняла пятую строчку рейтинга. В I квартале 2023 года в стране было реализовано всего 700 тыс. iPhone.

Напомним, законопроект об обязательной предустановке магазина приложений RuStore на ввозимые в Россию устройства прошел первое чтение. Документ призван бороться с «дискриминацией» отечественных разработчиков приложений.

Apple
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