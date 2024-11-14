Законопроект о предустановке RuStore на гаджеты Apple принят в первом чтении

Законопроект об обязательной предустановке магазина приложений RuStore на ввозимые в Россию устройства прошел первое чтение. Документ призван бороться с «дискриминацией» отечественных разработчиков приложений. Об этом сообщает «Коммерсант».

Инициатива призвана дать россиянам возможность устанавливать единый российский магазин приложений RuStore на импортных гаджетах, в том числе американской Apple. Авторы проекта считают, что американская компания в России, как и в Европе, должна пойти навстречу регуляторам.

Кроме того, интеграция с RuStore поможет ей сохранить российский рынок с учетом того, что из-за западных санкций все меньше оригинальных приложений из РФ доступны в App Store. Помнению депутатов, Apple сама заинтересована в принятии законопроекта, так как из-за санкционного давления в App Store через пару лет может не остаться российских приложений.

Юристы отмечают, что в случае принятия закона у Apple есть два варианта: пойти на требования, как в Европе, или отказать. В таком случае может быть введет запрет на распространение устройств компании или блокировка важных для пользователей сервисов, таких как App Store.

Ранее сообщалось, что Минцифры России намерено договориться с производителями смартфонов, включая Samsung и Apple, о предустановке российского магазина приложений RuStore на смартфоны ещё на стадии их производства.