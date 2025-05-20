Apple оштрафовали в России за пропаганду ЛГБТ*

Компанию Apple привлекли к административной ответственности в России и назначили три штрафа общей суммой в размере 7,5 млн руб. за пропаганду ЛГБТ (*организация признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Всего по статье составлено три протокола. По каждому протоколу суд назначил штраф 2,5 млн руб. Штрафы выписаны на компанию Apple Distribution International LTD, которая в 2022 году открыла представительство Apple в России.

Российские суды ранее штрафовали компанию за различные правонарушения, в том числе неудаление запрещенной в России информации, однако за пропаганду нетрадиционных ценностей — впервые.

По данным Роскомнадзора, в 2024 году количество штрафов за нарушение закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений снизилось на 27%, однако сумма штрафов за ЛГБТ-контент выросла на 5,5%.