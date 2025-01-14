Количество штрафов за контент с ЛГБТ* за год сократилось

Всего в 2024 году суды выписали 53 штрафа за нарушение законодательства о демонстрации и пропаганде ЛГБТ (*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России), на общую сумму 51,9 млн руб. Годом ранее таких штрафов было 73, но их сумма составляла 49,2 млн руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Роскомнадзора.

В ведомстве уточнили, что штрафы в среднем варьируются от 1 млн до 2 млн руб. Чаще всего Роскомнадзор выявлял материалы с демонстрацией ЛГБТ несовершеннолетним. Всего по этой статье за год было выписано 37 штрафов на сумму 28,4 млн руб. Год к году их количество сократилось почти в два раза.

Штрафы за пропаганду ЛГБТ встречались реже, но их количество год к году увеличилось с восьми в 2023-м до 14 в 2024-м (с 4,4 млн руб. до 15,7 млн руб. выросла и сумма штрафов за это правонарушение). Кроме того, дважды на общую сумму 7,8 млн руб. участники рынка были оштрафованы за пропаганду педофилии. Прежде таких штрафов не было.

Всего в 2024 году Роскомнадзор выявил на видеосервисах 28 фильмов и сериалов с нарушениями новых норм. В 20 из них, по мнению ведомства, демонстрировались нетрадиционные сексуальные отношения, в семи была их пропаганда, еще в одном также присутствовала пропаганда педофилии.

Всего в интернете было удалено или заблокировано 73,6 тыс. сайтов и страниц, содержащих ЛГБТ-контент. Из них 45,7 тыс. — в 2024 году.

В пресс-службе «Кинопоиска» рассказали изданию, что в 2024 году Роскомнадзор составил в отношении сервиса или его сотрудников десять соответствующих протоколов. Общая сумма назначенных судом штрафов составила более 11,4 млн руб. В сервисе связали их с отсутствием достаточных объективных критериев для определения демонстрации и пропаганды нетрадиционных отношений.

Ранее сообщалось, что доля книг, снятых с продажи после вступления в силу поправок, которые ограничивают пропаганду и демонстрацию несовершеннолетним ЛГБТ-контента является «незначительной».