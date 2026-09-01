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01.09.2026 в 10:40

Apple нашла новые доказательства использования своих разработок в OpenAI

Бывший сотрудник компании мог использовать разработку Apple в работе над ИИ-агентом

Apple представила суду новые материалы по иску против OpenAI и бывшего инженера компании Чанга Лю. По версии компании, Лю использовал конфиденциальные данные компании в OpenAI, а после начала расследования мог участвовать в уничтожении доказательств. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на судебные документы.

Новые сведения появились после проверки старого рабочего компьютера Лю. Apple утверждает, что обнаружила на нем данные, свидетельствующие об использовании ее конфиденциальной схемы в работе Лю в OpenAI. Компания также заявила, что после того, как инженер узнал о расследовании, он привлек коллегу из OpenAI к уничтожению улик.

OpenAI отвергает обвинения. В компании заявляют, что Лю получил доступ к файлам уже после ухода из Apple и использовал его, чтобы помочь бывшим коллегам. Apple, в свою очередь, утверждает, что инженер воспользовался ошибкой в системе аутентификации, чтобы получить доступ к корпоративным данным.

Напомним, Apple подала иск против OpenAI и двух бывших сотрудников в июле. Компания обвинила их в незаконном присвоении коммерческих секретов, связанных с разработкой будущих устройств. Apple также считает, что к передаче данных могут быть причастны другие бывшие сотрудники. Обвинения компании пока не доказаны в суде, OpenAI их оспаривает.

Юлия Топольская
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