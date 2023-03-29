Апелляционный суд признал продажу российского Forbes законной

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отменил определение суда первой инстанции о признании недействительной сделки по продаже российского журнала Forbes Магомеду Мусаеву. Журнал был продан ему компанией Александра Федотова ещё в 2018 году, сообщают «Ведомости».

Напомним, в августе 2022 года арбитражный суд Москвы признал сделку о продаже Forbes Магомеду Мусаеву недействительной и обязал вернуть российский Forbes прежнему владельцу. С таким заявлением обратилась в суд конкурсный управляющий одной из компаний Федотова Валентина Чупринская, настаивая, что журнал был продан по «нерыночной» цене и ниже номинальной стоимости — за 500 тыс. руб.

Тогда в заявлении редакции Forbes, опубликованном на её сайте, решение суда называлось «ошибочным». Также в нём отмечалось, что новый владелец взял на себя погашение огромных долгов компании (360 млн руб.), выплатил их в полном объёме и вывел компанию в прибыль по итогам 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд назначил проведение независимой экспертизы стоимости сделки. По её результатам было установлено, что на конец августа 2018 года чистые активы «АС Рус Медиа», владельца Forbes, составляли минус 245 млн руб., а рыночная стоимость акций составляла 1 руб. Таким образом, решение апелляция отменила решение о передаче издания прежнему владельцу.