Суд обязал вернуть российский Forbes прежнему владельцу

Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку по продаже компанией «ФАФ Медиа» Александра Федотова российской версии Forbes Магомеду Мусаеву в 2018 году, следует из определения, опубликованного на портале «Федресурс».

«Признать недействительной сделкой договор купли-продажи акций от 30.08.2018 года, заключенный между ООО «ФАФ Медиа» и Мусаевым М.Х.», — говорится в документе.

Суд определил восстановить права ООО «ФАФ Медиа» на ценные бумаги АО «АС Рус Медиа». Акции составляют 100% уставного капитала компании, их общая номинальная стоимость — 68,9 млн руб. При этом сумма сделки в 2018 году составила 500 тыс. руб., их них — 25 тыс. руб. за привилегированные акции и 475 тыс. руб. за обыкновенные акции, указано в тексте судебного определения.

Ранее с просьбой признать договор купли-продажи недействительным обратилась конкурсный управляющий одной из компаний Федотова Валентина Чупринская. Она заявляла, что акции АО «АС Рус Медиа» были проданы ниже их и рыночной, и номинальной стоимости. Своё обращение в суд Чупринская объяснила тем, что «продажа акций ниже рыночной стоимости в условиях отсутствия иного имущества потенциально может нарушить права кредиторов».



Директор по развитию Forbes Дмитрий Озман подчеркнул РБК, что компания считает решение суда ошибочным. По его словам, суд не принял во внимание факторы, «существенным образом влияющие на исход дела». В их числе тот факт, что «новый владелец взял на себя погашение огромных долгов компании». «На момент покупки у АО «АС Рус Медиа» были существенные долги, размер которых превышал 364 млн руб., что было прямо зафиксировано в договоре купли-продажи акций», — пояснил Озман.

Кроме того, как отметил директор по развитию издания, при новом собственнике компания приняла «целый пакет соглашений о реструктуризации налоговой задолженности с ФНС на сумму более 100 млн руб. и исполнила свои налоговые обязательства досрочно в течение полутора лет».

Озман указал, что «Мусаев из своих личных средств и средств компании погасил все долги перед сотрудниками и подрядчиками и вывел компанию в прибыль по итогам 2021 года». Топ-менеджер также напомнил, что до того, как свой вердикт вынесет апелляционный суд решение первой инстанции не является вступившим в силу.