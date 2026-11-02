«АнвиМакс» запустил рекламную кампанию с маскотом-неваляшкой

«Сотекс» запустила рекламную кампанию препарата «АнвиМакс» от гриппа и ОРВИ, главным героем которой стала неваляшка — маскот бренда. Образ игрушки объединил три рекламных флайта: телевизионную и онлайн-рекламу, интеграции с блогерами и танцевальный челлендж под музыкальный трек из ролика. Креативную концепцию разработала команда Okkam Creative, запуск сопровождает Traffic by Okkam.

Кампания развивает идею равновесия, которую бренд ранее обыгрывал через образ маятника. Неваляшка стала метафорой способности возвращаться в исходное положение после внешнего воздействия.

В октябре 2026 года перед брендом стояла задача сохранить позиции в аудитории 25−34 лет и сократить разрыв с лидером категории среди потребителей 35−44 лет. По данным Health Index Ipsos Comcon, в первой возрастной группе «АнвиМакс» лидирует по знанию, потреблению и лояльности, во второй занимает второе место.

Образ маскота адаптировали для разных каналов коммуникации. Неваляшка появляется в телевизионном и онлайн-роликах, а также в рекламных публикациях во «ВКонтакте» и «Максе». Для мессенджера подготовили набор стикеров, а для блогеров — лимитированные игрушки в объемных боксах.

Кроме того, музыкальная композиция из рекламного ролика выйдет на стриминговых площадках как отдельный трек. Под него блогеры снимут танцевальный челлендж, уточнили в агентствах.

Любовь Лемешева, руководитель отдела маркетинга безрецептурных препаратов «Сотекс»: Баланс — классическая тема для коммуникации «АнвиМакса». Раньше она передавалась через образ маятника. Мы решили продолжить это направление и развить его. Образ неваляшки знаком с детства, ее знают все, и все помнят: она всегда возвращается в равновесие. Когда мы увидели, как один образ раскладывается на ролик, трек, игрушку, стикеры и спецпроект, стало ясно, что у бренда появился маскот на много сезонов вперед.