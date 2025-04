Антон Самутин покидает пост гендиректора Out of Cloud

Антон Самутин уходит с поста главы агентства CRM-маркетинга Out of Cloud. Компания продолжит свой путь как часть объединенного дивизиона Performance в составе Kokoc Group под руководством Вадима Мельникова. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Out of Cloud.

Агентство будет развиваться в составе дивизиона и строить комплексные CVM-проекты в диджитал-маркетинге.

Антон Самутин возглавил Out of Cloud в 2018. За семь лет управления он увеличил оборот агентства с 50 до 304 млн руб., пройдя кризисы 2020 и 2022 года с ростом по всем показателям.

Топ-менеджер также вывел компанию на M&A сделку с Kokoc Group (группе с 2022 года принадлежит 80% акций Out of Cloud). Присоединение компании к Kokoc Group позволило увеличить клиентский портфель и найти новых клиентов.

Благодаря новой стратегии выручка Out of Cloud повысилась на 30−40%. Агентство стало партнером «Яндекса», X5 Group, «М.Видео-Эльдорадо», ФСК, «Росинтера» и других компаний в создании стратегий CRM-маркетинга и лояльности.

Антон Самутин, экс-глава Out of Cloud: После непростых этапов поддержки и развития агентства в пандемию, СВО и интеграции агентства в группу компаний, хочется взять паузу, набраться сил и уделить время проектам, в которых до этого я принимал участие только как инвестор. Планирую продолжать путь в качестве предпринимателя или управляющего партнера, т. к. работа СЕО уже стала частью моей ДНК и теперь сложно представить жизнь без создания мощного продукта.

Вадим Мельников возглавил дивизион Performance в Kokoc Group в июне прошлого года. Топ-менеджер занимается развитием экспертизы, усилением синергии текущих продуктов и созданием новых решений.