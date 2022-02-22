Антон Некрасов, Luxury Sound: как будут развиваться онлайн-события в 2022 году

Проект LS LIVE компании Luxury Sound — медиацентр в самом сердце Москвы, состоящий из полностью оборудованных студий прямого эфира, подходящих для онлайн/офлайн, а также гибридных по формату ивентов — был запущен ещё в самом начале периода запрета на проведение мероприятий. Что поменялось на рынке онлайн-событий, с какими трудностями он столкнулся, и какие перспективы его ожидают, а также о планах развития проекта — рассказал управляющий онлайн-направления LS LIVE Антон Некрасов.

Антон, что ты думаешь о перспективах развития онлайн-направления в ближайшее время?

Сложно сказать. Но мы все в команде делаем на это направление ставку. На наш взгляд, данный формат перестал сильно коррелировать с ограничениями, связанными с COVID-19.

За январь 2022 года, сразу после каникул, мы провели 15 событий в онлайн.

За это непростое время наши клиенты поняли, что это самодостаточный формат, позволяющий выполнять задачи с меньшими финансовыми затратами. Хорошая онлайн-программа стоит недёшево, но, если сравнить её с организацией делового события в офлайн, бюджет получится меньше. И это понимают большинство клиентов.

Поясню. Раньше на деловые события было такое распределение бюджета: 10% — на контент и деловую часть, 90% — на перелёт и проживание в гостиницах, питание и развлечение. Но ведь основная цель деловых событий — это контент, который нужно правильно донести.

Мы создали проект, который позволяет сократить бюджеты и предоставить хорошее качество донесения основной информации. Причём так, чтобы было интересно. И мы уделяем большое внимание вовлечению удалённых пользователей.

Резюмируя, могу сказать, онлайн никуда не уйдёт, но и офлайн не вытеснит. Они будут сосуществовать как театр и кино.

Что сейчас происходит в проекте LS LIVE, и как планируете его развивать?

Сейчас у нас четыре полностью укомплектованных студии для проведения онлайн-событий в центре Москвы на площадке «Quattro Space». Все студии оснащены светодиодными экранами, светом, звуком, необходимым съёмочным и трансляционным оборудованием, которые мы постоянно обновляем. К нам недавно приезжали гости из федеральных телеканалов и удивились профессиональному оборудованию, которые мы используем на наших студиях.

В четвёртом квартале 2021 года мы укомплектовали такое направление как «LS LIVE Mobile Studio». Это выездные студии, которые мы строим на любых площадках, и здесь у нас следующие преимущества: собственный парк всего необходимого оборудования; сильный инженерный отдел, который разрабатывает дизайн и проектирует студии. Мы можем адаптировать любое пространство и построить студию для качественного онлайн-события. Под это направление мы готовим глобальную маркетинговую стратегию.

В этом году мы открываем направление «LS LIVE Mini Studio». Уже разработали прототипы. Эти студии позволят нам выйти на новую целевую аудиторию. Мы сможем привлечь блогеров, интервьюеров, а также руководителей компаний, которые проводят прямые эфиры с командой. Мы предложим нашим клиентам почасовую оплату аренды, что будет гораздо экономичнее для тех, кому не нужна студия на целые сутки.

Не могу сейчас открывать всех секретов, пока мы их не построили. Но мы придумали для этого формата много классных технических фишек, где персонала будет требоваться по минимуму, а картинка будет качественной. Работать они будут по системе Plug&Play.

В перспективе у нас открыть такое направление как «LS LIVE Remote» — это технология удалённых пультовых, когда на площадку выезжает только свет, камеры и звук. Вся трансляция организовывается удалённо в месте, где уже собраны стационарные пультовые. Это поможет сильно сократить бюджет для клиента на логистику и монтаж/демонтаж. Причём эти пультовые будут очень надёжными, так как собраны заранее протестированы и проверены на все баги.

Собираетесь ли вы двигаться в видеопродакшн?

Это направление у нас существует. Но сейчас ресурсы немного ограничены: спрос превышает предложение. Мы оказываем услуги нашим клиентам по созданию «одежды для эфира» (заставки, титры, стингеры и т. д. ). Делаем отчётные видео или бекстейдж-ролики. Некоторым клиентам приходится отказывать, так как продакшн бывает сильно загружен. Но мы только начинаем развивать это направление, на этот год в планах его активно масштабировать.

Ваша компания занимается техническим оформлением событий в офлайн?

Да, верно.

Какое соотношение офлайн и онлайн в компании Luxury Sound сейчас? И какие события в онлайн-формате более востребованы?

Если брать по количеству проектов, то 60% - офлайн и 40% - онлайн. Но данные цифры постоянно плавают. Иногда это 50% на 50%.

55% событий в онлайн — это деловые форматы. 30% - это обучающие форматы, удалённое обучение. И 15% — развлекательные события, они не так востребованы, но всё равно есть. И даже приглашают такие именитые группы, как «Дискотека Авария», «Мумий Тролль», «Uma2rman». Но скажу честно, по-прежнему, вовлечённость оставляет желать лучшего. Сегодня этот формат все ещё менее востребован.

Какая сейчас главная проблема в онлайн-событиях?

Ничего не изменилось: все ломают голову над вовлечением. Но есть хорошие сервисы по интерактивным голосованиям, по общению в понятных оперативных чатах с модераторами, различные лотереи, которые также включаются в онлайн-программы с помощью сервисов. Вот эти технологии способны дать некий интерактив. Мы этому уделяем особое внимание.

Какой тренд в онлайн будет в ближайшем будущем?

Здесь я, наверное, ничего нового не скажу. Это, безусловно, гибридные события, которые прочно вошли в 2021-м году в мир организации событий: с присутствием небольшого количества гостей и трансляцией на более широкую аудиторию.