В декабре emg исполнится 30 лет. За это время агентство прошло путь от небольших активационных проектов конца 90-х до комплексных проектов на стыке креатива, стратегии и эффективности, а также более 10 лет входит в рейтинги АКАР. CCO и партнер emg Антон Мельников рассказал Sostav, как рождался жанр активационного маркетинга в России, чему агентство научилось в кризисы, как устроен метод emg и почему вовлечение приходится доказывать цифрами.

Вы пришли в emg в 2011 году. Как это получилось и что в агентстве тогда изменилось?

Мы с Андреем Соколовым были знакомы задолго до этого и даже успели сделать несколько совместных проектов. Он много лет занимался мероприятиями и большими активационными кампаниями для международных клиентов, а я в другом агентстве делал примерно то же самое, но с большим упором на стратегию, креатив и креативный продакшен. Наши направления были очень близки, поэтому в 2011 году я вместе с командой возглавил креативную и стратегическую часть emg.

Агентство и до нас двигалось в этом направлении и успело сделать много хорошего. Креативный отдел существовал и раньше, но разработка идей и стратегия еще не были ключевым фокусом и частью концепции агентства. Андрей к тому моменту уже хорошо понимал, что выживать только за счет реализации становится все сложнее, а клиенты готовы платить за стратегию и сильные идеи. Он сам хотел двигаться именно туда.

Поэтому мы скорее перенастроили фокус в сторону креатива и постепенно сформулировали то, что стало одним из ключевых принципов агентства — вовлечение. У меня к тому моменту уже сложился собственный подход, оставалось только применить его на хорошей почве. И такая почва в агентстве была.

Нам важно было не просто внедрить новый подход, а сделать так, чтобы команда его приняла. Андрей вообще очень аккуратный человек и никогда не хотел ничего ломать через колено. Ему было важно, чтобы люди сами увидели ценность нового подхода и убедились, что он работает. Поэтому мы начали с тестов на разных клиентских командах. Постепенно подход начал применяться в других проектах, и внутри агентства тоже увидели результат.

Конечно, без потерь не обошлось: кто-то не смог принять новый подход и ушел. Но одновременно пришли люди, которым эта философия была близка и которым хотелось работать именно так.

Креативный фокус довольно быстро привел агентство к наградам и местам в рейтингах. Это был осознанный план или так получилось?

Это было осознанное решение. Мы понимали, что для развития креативной экспертизы важно не только создавать новые проекты, но и регулярно сравнивать их с работами других участников рынка. В этом смысле фестивали и индустриальные рейтинги стали одним из инструментов оценки.

Но участие в них требует дополнительных усилий от всей команды. Придумать идею — только начало. Ее нужно реализовать, а это дополнительные ресурсы, время и ответственность. Внутри агентства тоже возникали вопросы: зачем брать на себя дополнительные риски, если текущие проекты идут хорошо, клиенты довольны и бизнес работает?

В 2013 году мы впервые вошли в рейтинг креативности маркетинговых агентств и с тех пор ни разу не выпадали из топ-10. Позже вошли в рейтинг эффективности и с тех пор также стабильно в нем держимся.

В то время международные фестивали задавали высокую планку, работы рассматривало международное жюри, а результаты учитывались в глобальных рейтингах. В 2016 году мы по сумме баллов стали первыми в рейтинге GLOBES, а на следующий год вошли в топ-10 WARC (Всемирный центр рекламных исследований) — единственного основного рейтинга, который тогда учитывал все маркетинговые и диджитал-агентства мира.

Пять лет назад вы говорили Sostav, что кризисы становятся для агентства точкой роста, тогда речь шла о пандемии. После 2022 года вы по-прежнему так считаете?

Формулировка не изменилась. Кризис заставляет пересматривать привычную структуру бизнеса и искать новые источники дохода.

Часто решение оказывается в том, что ты уже умеешь делать, но раньше не считал основным направлением бизнеса.

Так было и в конце 90-х. Кризис заставил рынок пересмотреть подход к коммуникациям, и вместо привычных медийных решений все большее значение приобретали форматы, которые позволяли напрямую взаимодействовать с потребителем и получать измеримый результат.

Давайте по порядку. Как 2014 год повлиял на агентство, если клиенты в основном были международными?

Повлиял, конечно: бюджеты, в том числе маркетинговые, режутся первыми. Часть международных клиентов надолго замолчала, но были и те, кто быстро понял, что кризис — это еще и возможность, и вернулся с инвестициями раньше остальных. Нам повезло, ведь таких среди наших клиентов оказалось больше.

Вывод был простой. Если не паниковать и быстро искать решение — операционное внутри команды или продуктовое для клиента, — то кризис работает как окно возможностей. Этот принцип потом сработал еще раз во время пандемии.

А в 2020-м, когда встал рынок событий, что вы предприняли?

Для всех это был большой шок. Событийный рынок схлопнулся за неделю, а для многих компаний, у которых половина бизнеса была связана с офлайном, это стало концом.

Гладко не было, но спустя пять-шесть лет говорить об этом легко. Сдвиг в диджитал начался еще до пандемии, а в 2020 году этот процесс пришлось завершать с уже имеющимися кейсами и клиентами.

Но времени на постепенную перестройку не было: за два-три месяца нужно было запустить проекты, которые могли бы заменить остановившиеся офлайн-активности. Онлайн для нас не был чем-то новым, уже несколько лет делали кампании, где в ядре было событие, а вокруг диджитал. Теперь пришлось перевернуть: в ядре стрим, а вокруг него остальные коммуникации.

Как вы оцениваете итог выхода из пандемии?

Пандемия стала периодом серьезной перестройки. Мы сохранили часть ключевых клиентских отношений, продолжили развивать активационное направление и расширили диджитал-компетенции. Вскоре после этого мы попали в топ-10 Digital Non-Media Rating.

А 2022 год? Чем этот кризис отличался от предыдущих?

Было тяжелее, на этот раз уходили сами клиенты. С августа 2022-го до начала 2024-го мы проходили период адаптации, искали новые решения, пересобирали клиентский портфель, сокращались. При этом продолжали работать с теми международными компаниями, которые остались. В какой-то момент стало понятно, что нужно менять и саму модель управления. Вместо одного управляющего директора стало пять, каждый возглавил свой юнит и получил больше ответственности за его развитие. Постепенно изменился и клиентский портфель: сегодня около 80% наших клиентов — российские компании.

При этом в 2022 году мы получили 12 наград E+ — 2 золота, 5 серебра, 5 бронз — и вошли в рейтинг эффективности агентством № 1.

Вы прошли через несколько кризисов. Появилась ли у вас какая-то схема действий, когда все идет не так?

Порядок один. Сначала быстрое операционное решение внутри, потом продуктовое для клиента. Не наоборот. Пока не разобрался с собственной экономикой, придумывать клиенту новое бесполезно, все равно не вывезешь.

Так начинаешь относиться к кризисам только когда за плечами уже есть подобный опыт. После нескольких таких периодов понимаешь, что рынок постепенно адаптируется, появляются новые возможности и формируются другие запросы. Когда проходишь через это впервые, предсказать развитие событий гораздо сложнее.

С каким запросом клиенты приходят в агентство в 2026 году?

Еще недавно клиент выбирал яркую историю, за которую тебя похвалят на фестивале и которую потом покажут на конференции, или механику с понятной математикой: вложили столько — продали столько. Это были два разных бюджета и часто два разных агентства.

Сейчас бюджет один, и он под давлением. Клиент приходит и говорит: мне нужно, чтобы люди это заметили и чтобы я увидел результат в цифрах. Одно без другого он уже не покупает.

И что мы наблюдаем: идея и расчет по-прежнему часто существуют отдельно. Одни команды сильнее в разработке идей, другие — в расчетах и реализации. Поэтому сегодня задача в том, чтобы соединять их в рамках одного проекта.

Вовлечение для вас ключевое слово с самого начала. Изменился ли смысл, который вы в него вкладываете?

Принципиально ничего не изменилось, вовлечение всегда работало на бизнес-результат. Просто в 2014 году мы больше говорили о том, как привлечь внимание человека и удержать его в контакте с брендом. Рекламного шума становилось все больше, люди переключали каналы, и нужно было придумать, как их зацепить. А дальше человек сам становился медиа: делился контентом, вовлекал других, помогал распространять историю бренда.

Сегодня мы смотрим на вовлечение через ту же логику, но гораздо точнее связываем его с бизнес-показателями. Нам важно создать опыт, в который человек захочет включиться сам, и превратить это взаимодействие в результат для бизнеса. Сейчас это особенно актуально, бюджеты требуют все большей эффективности, и вовлечение помогает ее обеспечить.

Вы и себя стали называть иначе: креативное агентство вовлекающего маркетинга вместо агентства маркетинговых коммуникаций. Это сужение?

Агентство маркетинговых коммуникаций — широкое описание, которое мало говорит о подходе к работе.

Вовлекающий маркетинг говорит не столько о том, что мы продаем, сколько о том, как мы работаем. И здесь важно не перепутать причину со следствием.

Вас знают как сильного исполнителя. С чем клиенты приходят сегодня: за реализацией или за советом?

И за тем, и за другим. За эти годы роль агентства для клиентов изменилась: помимо реализации проектов, оно участвует в разработке креативных и стратегических решений.

К нам давно приходят еще до брифа, чтобы обсудить направление, сверить решение, разобраться, что происходит в категории. Иногда новые команды просят напомнить, что мы делали для бренда несколько лет назад.

30 лет. Что за это время не изменилось вообще?

Человек. Чтобы достучаться до него, важно дать ему возможность включиться в историю бренда, стать ее участником. За 30 лет здесь ничего не изменилось.

Меняется контекст, рынок, бренды, каналы, инструменты. Один и тот же человек в магазине и в вебе ведет себя по-разному, и эти паттерны нужно понимать, чтобы находить правильный способ взаимодействия. Но суть вовлечения остается прежней.