Антикризис «вышел из тени»

Антикризисный PR стал главным направлением работы специалистов по коммуникациям в 2024 году. Если раньше пиарщики занимались в первую очередь продвижением брендов, сегодня их главная задача — защита репутации компаний и персон. Такой вывод сделали эксперты коммуникационного агентства Kottler, проанализировав публикации по теме PR за 2024 год. Представители агентства поделились с Sostav итогами исследования. Ключевым словом года в индустрии стало «антикризис».

Екатерина Бачурина, генеральный директор Kottler: Кейсы российского рынка по антикризисному PR демонстрируют, что сейчас недостаточно просто иметь план действий, но и уметь его грамотно и оперативно реализовывать. Выбор стратегии должен основываться на комплексном анализе ситуации, потенциальных угроз и долгосрочных целей бизнеса. Новости распространяются мгновенно, и во время кризиса у PR- команд нет времени на изучение антикризисных регламентов. Все процессы должны быть настроены заранее, а действия в кризисный момент — определяться степенью рисков и особенностями информационного поля.

По ее словам, специалисты по связям с общественностью теперь не только формируют позитивный образ компаний, они должны заранее просчитывать риски, предотвращать информационные атаки и выстраивать антикризисные стратегии.

Репутационные кризисы действительно стали нормой 2024 года. Boeing оправдывался за проблемы с безопасностью самолетов, Wildberries — за последствия пожара на складе, Центробанк РФ — за риски конфискации российских активов за границей. Политический PR все больше превращается в информационное противостояние: интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным стало не просто медиасобытием, а частью глобальной стратегии, а скандал вокруг Тейлор Свифт продемонстрировал, как поп-культура может использоваться в политическом контексте.

На первом месте среди ключевых медиаперсон года оказался блогер Сергей Косенко, который не раз становился объектом антикризисного PR, привлекая внимание аудитории своими эпатажными действиями.

Второе место заняли актеры сериала «Слово пацана», в частности Никита Кологривый, сумевшие превратить популярность проекта в мощный коммерческий инструмент. На третьем месте — Тейлор Свифт, оказавшаяся в центре международного обсуждения после слухов о ее возможном сотрудничестве с Пентагоном в качестве «скрытого агента влияния».

Изменения в PR-индустрии повлияли и на терминологию

В политических коммуникациях закрепился мем «пяр», обозначающий PR- манипуляции и пропагандистские технологии. Концепция «извинительного кодекса» описала практику публичных извинений как инструмент управления репутацией. Распространился термин «осажденная крепость», символизирующий риторику защиты от внешних угроз.

В бренд-коммуникациях появились свои тренды. Популярность виртуальных миров привела к термину «метавселенная PR», однако его практическое применение пока ограничено. Гораздо чаще в 2024 году звучал термин «антикризисная коммуникация», ставший стандартом для компаний, столкнувшихся с репутационными вызовами (Boeing, Wildberries и другие). А ироничное выражение «нано-PR» закрепилось за PR-стратегиями, которые слишком замаскированы или оказываются неэффективными.

Трансформация медиапотребления породила новые PR-концепции, отмечают эксперты Koler. Все чаще звучит фраза «инфоповод из ничего», описывающая искусственное создание трендов. Явление

«TikTok-журналистики» закрепилось как термин для обозначения блогеров, которые формируют общественное мнение и вытесняют традиционные СМИ.

Также появилась концепция «UGC-PR», где пользовательский контент играет ключевую роль в продвижении брендов. В 2025 году российский PR продолжит трансформироваться. Поэтому для достижения успеха на медийном рынке брендам важно уметь анализировать информационное поле и выделять тренды.

Полная презентация результатов исследования «PR-слово 2024 года» от Kottler по ссылке.