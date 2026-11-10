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10.11.2026 в 09:00

Anthropic могла заработать до $2,3 млрд на нарушителях правил доступа к Claude

На таких пользователей пришлось до 7% выручки компании за девять месяцев 2026 года

Американская компания Anthropic могла получить от $1,66 млрд до $2,33 млрд за январь — сентябрь 2026 года от пользователей, нарушавших правила доступа к чат-боту Claude. Это составляет 5−7% общей выручки разработчика за указанный период. Такие подсчеты приводят «Ведомости» со ссылкой на документы компании, подготовленные к выходу на биржу.

К нарушениям относятся перепродажа доступа к Claude без разрешения разработчика и использование сервиса в странах, где он официально недоступен, в том числе в России.

В Anthropic пояснили, что выявление нарушителей и блокировка их аккаунтов требуют времени, поэтому до принятия соответствующих мер компания продолжает получать от них платежи. В августе и сентябре разработчик усилил проверки пользователей, а в октябре владельцы российских аккаунтов столкнулись с массовыми блокировками.

В октябре Anthropic подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США документы для первичного публичного размещения акций на Nasdaq. При этом в документах для IPO компания не указала рекламную модель монетизации.

Anthropic Claude
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