Дебиторскую задолженность на 9 млрд рублей обнаружили у «Телеспорт груп»

У крупнейшего оператора спортивных трансляций «Телеспорт груп» обнаружили дебиторскую задолженность в размере 9 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.

99% акций «Телеспорт груп» принадлежало основателю компании Петру Макаренко, 1% — гендиректору онлайн-кинотеатра Okko Сергею Шишкину. В июле 2024 года суд исключил Макаренко из числа акционеров, Шишкин выкупил 100% оператора. В октябре 2025 года он продал компанию Андрею Першину.

В декабре прошлого года московский арбитражный суд признал «Телеспорт груп» банкротом и открыл в отношении компании конкурсное производство.

Макаренко в апреле 2024 года был отправлен под домашний арест, срок которого истек в апреле 2025 года. Предпринимателю предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему грозит до 10 лет тюрьмы.