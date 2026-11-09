Экс-сотрудница Eurokappa намерена инициировать банкротство производителя элайнеров

UPD. В Eurokappa сообщили Sostav, что общую сумму требований юридически некорректно сопоставлять с порогом банкротства.
«В силу п. 2 ст. 4 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» неустойки, проценты за просрочку, компенсации и иные финансовые санкции не учитываются при определении признаков банкротства юридического лица. По этой причине включение в пороговый расчет процентов по ст. 236 ТК РФ и иных штрафных компенсаций является неправомерным», — уточнили в компании.
Там добавили, что само по себе указание на совокупную сумму свыше 2 млн руб. не подтверждает достижения установленного законом порога. Заявление о банкротстве компании с годовым оборотом выше 1 млрд руб. юридически и экономически несоразмерно, считают в Eurokappa.
«Предприятие работает в обычном режиме, обладает полной финансовой устойчивостью и исполняет свои обязательства перед партнерами и клиентами в полном объеме», — резюмировали в компании.
Бывшая сотрудница производителя элайнеров Eurokappa Жанна Сысоева намерена подать заявление о банкротстве ООО «Лаборатория дента» — основного юридического лица компании. Соответствующее уведомление появилось в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) 2 ноября, обратил внимание «Коммерсантъ».
Поводом стал трудовой спор, связанный с увольнением Сысоевой. В июле 2026 года суд взыскал с Eurokappa 900 тыс. руб. в ее пользу. С учетом просрочки и дополнительных начислений задолженность превысила 2 млн руб. — минимальную сумму, необходимую для подачи заявления о банкротстве. В компании считают увольнение законным и обжаловали судебное решение, назвав сумму долга несущественной для бизнеса.
Правда, у «Лаборатории дента» есть и другие споры с бывшими работниками, утверждает партнер юрфирмы a.t.Legal Андрей Торянников. В 2026 году суды рассматривали дела об увольнении директора академии Eurokappa и трудовые требования руководителя производства. За последний год в компании сменилось несколько топ-менеджеров, отмечает источник «Коммерсанта» на стоматологическом рынке.
По данным СПАРК, выручка ООО «Лаборатория дента» в 2025 году выросла на 15%, до 998 млн руб., однако чистая прибыль сократилась вдвое, до 50,1 млн руб. Компания специализируется на производстве элайнеров и входит в тройку крупнейших игроков российского сегмента, уступая американским Ormco и Align Technology.
В сентябре 2026 года количество поисковых запросов об элайнерах в «Яндексе» сократилось на 19% год к году, о брекетах — на 7%. Эксперты связывают динамику с высокой стоимостью услуг: курс исправления прикуса в Москве обходится в среднем в 600−700 тыс. руб. и занимает около года-полутора.