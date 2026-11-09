Экс-сотрудница Eurokappa намерена инициировать банкротство производителя элайнеров

UPD. В Eurokappa сообщили Sostav, что общую сумму требований юридически некорректно сопоставлять с порогом банкротства.

«В силу п. 2 ст. 4 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» неустойки, проценты за просрочку, компенсации и иные финансовые санкции не учитываются при определении признаков банкротства юридического лица. По этой причине включение в пороговый расчет процентов по ст. 236 ТК РФ и иных штрафных компенсаций является неправомерным», — уточнили в компании.

Там добавили, что само по себе указание на совокупную сумму свыше 2 млн руб. не подтверждает достижения установленного законом порога. Заявление о банкротстве компании с годовым оборотом выше 1 млрд руб. юридически и экономически несоразмерно, считают в Eurokappa.

«Предприятие работает в обычном режиме, обладает полной финансовой устойчивостью и исполняет свои обязательства перед партнерами и клиентами в полном объеме», — резюмировали в компании.