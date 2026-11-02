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02.11.2026 в 12:40

Angiofarm решил развивать розничную сеть по франчайзингу

Российский производитель косметики планирует открыть 15 магазинов по франшизе

Российский производитель уходовой косметики Angiofarm намерен расширить фирменную розничную сеть до 21 магазина к концу 2027 года. Из них 15 торговых точек будут работать по франчайзинговой модели. Об этом сообщает Shopper’s со ссылкой на представителя компании.

Сейчас у Angiofarm четыре собственных магазина в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Хабаровске и Владивостоке. С лета к ним добавились пять франчайзинговых точек. Еще семь магазинов по франшизе компания планирует открыть до конца 2026-го, в том числе в Тюмени, Омске, Владикавказе и Самаре.

Бренд основан в 2014 году. В 2020-м Angiofarm запустил лабораторно-производственный комплекс в Кольцово Новосибирской области. Компания выпускает уходовую косметику, а также биоревитализанты и филлеры. Основным компонентом косметических средств служит ангиогенин — полипептид, способствующий регенерации тканей.

По итогам 2025-го выручка ООО «Лаборатория Ангиофарм» увеличилась более чем в два раза, почти до 5 млрд руб. Чистая прибыль составила 2,1 млрд руб.

Развитие собственной розницы может помочь компании повысить узнаваемость бренда в условиях высокой конкуренции, считает директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский. По его мнению, на решение развивать офлайн-продажи могли также повлиять атаки на склады маркетплейсов.

При этом, по оценке руководителя каталога Franshiza.ru Анны Рождественской, интерес инвесторов к розничным франшизам остается невысоким: рассматривать такие вложения готовы не более 15−20%. В сегменте косметики франчайзинговая модель может быть успешной при условии компактного формата магазинов.

франчайзинг Angiofarm
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