Анастасия Чулкова возглавила продюсерскую компанию «Марс Медиа»

Юлия Иванова покинула пост гендиректора продюсерской компании «Марс Медиа». Ее сменила Анастасия Чулкова, ранее занимавшая должность коммерческого директора «Марс Медиа». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Юлия проработала на посту гендиректора со дня основания «Марс Медиа» в 2011 году. Под ее руководством состоялись такие проекты, как фильмы «Т-34», «Мастер и Маргарита», «Пальма-2», «Мира», «Плагиатор», сериалы «Чики», «Шторм», «Великая», «Она такая классная» и т. д. Юлия остается соучредителем компании и продюсером проектов «Марс Медиа». В их числе: «Княгиня Ольга», «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие», «Отель у погибшего альпиниста», «Земля Санникова» и другие.

Рубен Дишдишян, основатель и генпродюсер «Марс Медиа»: Сегодня «Марс» проходит важный этап обновления. Мы меняемся, чтобы сохранить главное — нашу любовь к делу и зрителю. Я верю, что именно команда — главный источник силы компании, и впереди у нас много новых побед!

Юлия Иванова, продюсер: За годы работы в «Марс Медиа» я приобрела колоссальный опыт. Искренне благодарна «Марсу» и Рубену Левоновичу за доверие. Эта компания — часть моей души, и я рада возможности сосредоточиться на реализации творческих замыслов. Уверена, с приходом Анастасии Чулковой на должность генерального директора «Марс Медиа» откроет перед собой новые горизонты.

Анастасия Чулкова занимала должность коммерческого директора в «Марс Медиа» с момента основания компании и участвовала в ее создании и развитии. Обязанности топ-менеджера включали взаимодействие с партнерами. До прихода в «Марс Медиа» эксперт работала в компании «Централ Партнершип» в роли финансового директора и директора по работе с телевизионными каналами.

Анастасия Чулкова, гендиректор «Марс Медиа»: Работа в «Марс Медиа» уже давно перестала для меня быть просто работой. Это часть моей жизни, команда единомышленников и настоящая семья. В этом году мы с Рубеном Левоновичем отметили 25-летие совместной работы. За эти годы мы прошли через многое, и у меня нет ни малейших сомнений, что впереди нас ждут новые свершения!

Директор по продажам Ольга Семенова займет пост коммерческого директора. Также в «Марс Медиа» сменилась команда маркетинга и PR, ее возглавили Анна Свиридова и Диана Урманцева.