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07.02.2025

Копирайтер в Weborama, старший стратег в Starlink, менеджер по продажам IVK Media и другие

Если вы хотите опубликовать свое предложение по работе — пишите на [email protected]

Roxot приглашает в свою команду B2B менеджера по продажам, Weborama ищет аналитика данных, копирайтера и менеджера по продажам, AMDG / RQ ждет соискателей на должности диджитал-стратега, комьюнити-менеджера и финансового менеджера, IVK Media Solutions ждет в свою команду младшего менеджера по цифровым коммуникациям и менеджера по развитию бизнеса, Starlink ищет старшего стратега, ньюбиз менеджера и старшего медиапланера, BAR creative agency ждет руководителя диджитал/SMM-отдела. А еще — Whiteleads в поисках ивент-маркетолога и медиабайера, а VK ищет старшего PR-менеджера.

Менеджер по продажам B2B

от 150 000 до 500 000
Roxot

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Продавать мощный диджитал-продукт — нашу ИИ-платформу, которая уже заслужила доверие крупнейших брендов.
  • Вести переговоры с клиентами — помогать им находить лучшие рекламные решения, которые принесут реальный результат.
  • Развивать долгосрочные отношения с ключевыми игроками рынка, удерживая клиентов и повышая их лояльность.
  • Находить новых партнеров — анализировать рынок, выявлять возможности и выстраивать сотрудничество с крупными компаниями.

Требования:

  • Ты живешь продажами и стремишься к высоким доходам.
  • У тебя есть успешный опыт в диджитал-продажах: ты знаешь, как работают DSP-платформы, Programmatic-решения, перфоманс и медийная реклама.
  • Ты умеешь выстраивать отношения с клиентами и обладаешь развитой сетью контактов (если в твоей записной книжке есть СМО ведущих компаний — это огромный плюс!).
  • Ты легко находишь общий язык с клиентами, умеешь слушать, анализировать их потребности и предлагать релевантные решения.

Условия:

  • Доход выше рынка — высокий фикс + процент от продаж без потолка.
  • Полное погружение в продажи — никаких рутинных задач, отчетов и выставления счетов, только работа с клиентами.
  • Сильная маркетинговая поддержка.
  • Гибкость — работай удаленно, но будь на связи в Москве.
  • Официальное трудоустройство — белая зарплата и аккредитованная IT-компания.

Ссылка на вакансию.

Ивент-маркетолог

от 120 000
Whiteleads

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Отвечать за полный цикл создания собственных клиентских мероприятий: митапы, бизнес-ужины и бизнес-завтраки (создание концепции, упаковка ивента, приглашение спикеров, организация процесса приглашения гостей совместно с командой sales, переговоры с партнерами, организация самого ивента).
  • Отвечать за интеграции со стендами в отраслевые конференции и выставки (включая создание концепции стенда, выбор подрядчиков, производство, монтаж и демонтаж).
  • Планировать и актуализировать план мероприятий на год, исходя из маркетинговых целей компании и ресурсов команды.
  • Потенциально в нашем плане могут появиться онлайн-ивенты (например, вебинары/онлайн-конференции), развлекательные мероприятия для клиентов, помощь HR-отделу в проведении корпоративных ивентов.
  • Через год планируем объединить всю нашу аудиторию клиентов в большое сообщество, и у тебя будет возможность стать лидером этого проекта.

Требования:

  • Превосходные навыки коммуникации. Предстоит много коммуницировать как с внутренними командами (PR, маркетинг, контент, продукт, фаундеры и другими), так и с внешними (спикеры, партнеры, клиенты, подрядчики и другими).
  • Прокаченные навыки проджект-менеджера — понимание, как выстроить эффективную работу в команде, всегда помнишь про дедлайны и держишь все под контролем.
  • Успешный опыт организации мероприятий.
  • Креативное мышление и умение мыслить нестандартно — предстоит придумывать концепции мероприятий, чтобы было интересно топам лидеров рынка, совместно с командой Sales и PR.
  • Быстрая обучаемость и адаптивность — ожидаем, что кандидат быстро погрузится в сферу мобильного маркетинга, чтобы на одном языке разговаривать с коллегами и рынком.
  • Желание расти и развиваться в B2B, напрямую влияя на результаты компании: нам важно работать на бизнес-метрики.

Условия:

  • Создавать ивентов про действительно интересный для рынка диджитал-маркетинга продукт.
  • Работать в команде топовых профессионалов.
  • Возможность влиять на результат и развитие компании, проводя ивенты;
  • Важно находиться в Москве — здесь проводится большая часть профильных конференций и мероприятий.
  • Удаленный формат работы, гибкое начало и конец дня.
  • Вознаграждение индивидуально в зависимости опыта.
  • Возможность расти, наращивать экспертизу и финансово отблагодарим за выдающиеся результаты.

Резюме присылайте рекрутеру Анне Каштальяновой на почту: [email protected]

Ссылка на вакансию.

Медиабайер

от 50 000 до 500 000
Whiteleads

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Самостоятельно придумывать «вирусный» контент, снимать и озвучивать рекламные креативы – предоставим съемочную.
  • Запускать, оптимизировать и масштабировать рекламные кампании на источниках трафика: VK Ads, TikTok, In-App.
  • Тестировать огромное количество гипотез, и генерировать идеи для креативов самостоятельно и с командой.

Требования:

  • Желание крайне много зарабатывать на свои цели — и наличие таких целей сегодня. Ты не «потеряшка», ты знаешь, что тебе нужно и куда идти.
  • Амбициозность и предприимчивость — ты хочешь получать от жизни максимум и ищешь лучшие возможности.
  • Личная ответственность — ты не успокаиваешься, пока не достигаешь нужного результата.
  • Смекалка и креативность — ты знаешь, что нестандартный подход может продвинуть в разы сильнее часов работы.

Условия:

  • Камерная команда лучших профессионалов на рынке.
  • Увидим потенциал — обучим всему необходимому.
  • Чем больше работаешь, тем больше получаешь — почти весь заработок это % от личного профита за месяц.
  • Дадим работать с крупными бюджетами (100к+$) почти сразу, если покажешь результат.
  • Ценим результат, а не время за работой — не дадим потратить нервный ресурс на бюрократию.
  • Не задушим талант: если будешь круто работать, быстро предложим возможности продвинуться и не посмотрим на время работы, возраст, или что-то еще.
  • Формат работы: удаленно или возможность посещать просторный офис в центре Санкт-Петербурге.

Резюме присылайте рекрутеру Анне Каштальяновой на почту: [email protected]

Ссылка на вакансию.

Старший PR-менеджер

по договоренности
VK

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Участвовать в формировании стратегии техпиара и разрабатывать тактический план, нацеленный на развитие IT-бренда ВКонтакте.
  • Находить и создавать инфоповоды по продвижению технологий компании с фокусом на технический бренд работодателя.
  • Инициировать исследования и интервью, готовить пресс-релизы, придумывать и организовывать специальные проекты, коллаборации с блогерами и лидерами мнений, привлекать спикеров к интервью, подкастам, экспертным материалам.
  • Совместно с DevRel-командой организовывать выступления ключевых спикеров из технической команды в отраслевых мероприятиях и помогать им с подготовкой.
  • В тесной связке с департаментом модерации коммуникационно поддерживать продуктовые запуски по созданию комфортной цифровой среды, знакомить пользователей с инструментами для защиты в сети.
  • Создавать брифы для имиджевых видеороликов и изображений, контролировать проведение фото- и видеосъемок.
  • Выстраивать эффективные долгосрочные отношения с партнерами, экспертами и журналистами разных уровней и направлений — от федеральных изданий до отраслевых сообществ.
  • Управлять репутацией бренда, контролировать эффективность инфоповодов и коммуникации по направлению, анализировать тренды и активности конкурентов, следить за достижением запланированных показателей.

Требования:

  • Сильный специалист в своем деле, работали в PR не менее пяти лет, желательно в IT-компаниях, и можете показать успешные кейсы с уклоном в Tech PR.
  • Разбираетесь в технологических трендах и умеете находить общий язык с разработчиками.
  • Понимаете общие принципы и подходы к темам модерации и безопасности у современных социальных и контентных онлайн-платформ.
  • Хорошо знаете, как устроен рынок российских СМИ, в частности, IT-СМИ, и новых медиа, ориентируетесь в лидерах мнений и следите за инфополем, можете адаптировать коммуникации к разным аудиториям и площадкам, находить инфоповоды там, где кажется, что их нет.
  • Умеете быстро погружаться в новые темы, гибко переключаться между ними, расставлять приоритеты, брать на себя ответственность и принимать решения.
  • Владеете антикризисными коммуникациями, способны прогнозировать возможные коммуникационные риски.
  • Проактивны, грамотно пишете, умеете договариваться, находить язык с разными людьми, вести переговоры и создавать презентации.
  • Готовы работать в команде, но при этом способны сами вести сложные проекты.

Будет плюсом, если вы:

  • Работали в пиаре больших технологических компаний или с IT-продуктами.
  • Владеете редакторскими навыками.
  • Хорошо знакомы с основами маркетинга, ориентируетесь в бизнес-показателях, организовывали мероприятия и работали с подрядчиками.

Ссылка на вакансию.

Ньюбиз менеджер

по договоренности
Starlink

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи

  • Поиск и привлечение новых клиентов на медийные продукты Digital, Media (холодные, теплые продажи, крупные клиенты).
  • Расширение клиентской базы.
  • Ведение переговоров на уровне первых лиц компаний.
  • Построение долгосрочных деловых отношений с потенциальными клиентами.
  • Участие в тендерах, подготовка коммерческих предложений, заключение договоров.
  • Выявление потребностей рекламодателей и брифинг команд фронтальных агентств при подготовке коммерческих предложений.

Требования

  • Желательно знание рекламного рынка, основных игроков, конкурентов, медиаагентств.
  • Опыт в медийной сфере в агентствах, паблишерах, сейлз-хаусах (в направлениях Digital, Offline media).
  • Наличие контактов и налаженные связи с ЛПР рекламодателей.
  • Подтвержденный опыт успешного привлечения бизнеса.
  • Опыт побед в тендерах на суммы от 10 млн руб./год.
  • Развитые организаторские способности, настойчивость.
  • Грамотная речь, высокие коммуникативные навыки.
  • Презентационные навыки, навыки деловой коммуникации.
  • Умение работать с возражениями, опыт ведения сложных переговоров.

Условия

  • Работа в ведущем независимом медиаагентстве: входим в ТОП-12 медиаагентств в России.
  • Гибридный формат работы: баланс офис-дом, работа с 10:00 до 18:30.
  • Регулярное обучение и развитие: семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн-университет с широким набором профессиональных курсов, индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%.
  • ДМС со стоматологией после испытательного срока, семь дней отпуска в году при плохом самочувствии, Mental Health сессии, программа материальной поддержки.
  • Теплая атмосфера и корпоративная жизнь: политика «открытых дверей» с акционерами и руководством агентства, праздники и вечеринки, клубы по интересам.

Ссылка на вакансию.

Старший стратег

по договоренности
Starlink

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи

  • Разработка медийных стратегий 360 для клиентов (годовые стратегии, тендеры).
  • Ведение клиентов, помощь в аналитике по брендам.
  • Анализ конкурентного окружения и формулирование рекомендаций для последующих стратегий.
  • Определение целевых сегментов, потребностей в рамках изучаемой категории.
  • Изучение медиапотребления и определение наиболее релевантных каналов коммуникации.
  • Выявление дополнительных источников роста бренда.
  • Подготовка презентаций и представление полученных результатов внутренним командам и перед клиентом.

Требования

  • Аналогичный опыт работы в рекламном агентстве от 3 лет.
  • Опыт работы с различными категориями клиентов.
  • Знание инструментов Mediascope (Brand Pulse продвинутый уровень), владение Similar Web Pro, Медиалогия/Youscan, AlphaRM/DSM — приветствуется.
  • Высокий уровень владения Excel и PowerPoint.
  • Ответственность, инициативность, аналитическое мышление.
  • Умение работать в команде и режиме многозадачности.

Условия

  • Работа в ведущем независимом медиаагентстве: входим в ТОП-12 медиаагентств в России.
  • Гибридный формат работы: баланс офис-дом. Офис в 5 минутах от станций метро «Тверская»/«Маяковская»/«Пушкинская».
  • Регулярное обучение и развитие: семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн-университет с широким набором профессиональных курсов, индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%.
  • Забота о команде: ДМС со стоматологией после испытательного срока, семь выходных дней в году при плохом самочувствии, Mental Health сессии, онлайн-йога.
  • Теплая атмосфера и активная корпоративная жизнь: человекоцентричность, политика «открытых дверей» с акционерами и руководителями, праздники и вечеринки, клубы по интересам.

Ссылка на вакансию.

Старший медиапланер (офлайн)

по договоренности
Starlink

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи

  • Работа с клиентом, ежедневная коммуникация с клиентом, решение текущих вопросов.
  • Участие в создании и реализации стратегии размещения рекламы в СМИ.
  • Контроль исполнения утвержденной пленнинговой стратегии на тактическом уровне, самостоятельная разработка медиапланов (офлайн-медиа).
  • Анализ эффективности проведения рекламной кампании и подготовка отчетов.
  • Анализ рекламной активности конкурентов и подготовка отчетов.
  • Формирование запросов для отдела баинга.
  • Формирование предложений для клиента.
  • Отработка нерегулярных запросов клиента.
  • Обучение и развитие младшего персонала.
  • Управление своей командой.

Требования

  • Высокая экспертиза в ТВ-планировании и других офлайн-медиа.
  • Развитые коммуникативные навыки.
  • Высокая экспертиза в ведении проектов.
  • Отличное владение софтами Mediascope.

Условия

  • Работа в ведущем независимом медиаагентстве: входим в ТОП-12 медиаагентств в России.
  • Гибридный формат работы: баланс офис-дом. Офис в 5 минутах от станций метро «Тверская»/«Маяковская»/«Пушкинская».
  • Регулярное обучение и развитие: семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн-университет с широким набором профессиональных курсов, индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%.
  • Забота о команде: ДМС со стоматологией после испытательного срока, семь выходных дней в году при плохом самочувствии, Mental Health сессии, онлайн-йога.
  • Теплая атмосфера и активная корпоративная жизнь: человекоцентричность, политика «открытых дверей» с акционерами и руководителями, праздники и вечеринки, клубы по интересам.

Диджитал-стратег (сеньор)

по договоренности
AMDG / RQ

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Подготовка перфоманс-стратегий размещения рекламы для нового бизнеса и текущих клиентов.
  • Оформление стратегий в виде презентации, участие во встречах по защите тендерных предложений для клиентов.
  • Проведение конкурентного анализа и анализа целевой аудитории, определение стратегических направлений для решения клиентских задач и разработка рекомендаций по тактическому выбору инструментов.
  • Планирование рекламных кампаний.
  • Участие в анализе эффективности проводимых рекламных кампаний и подготовке отчетов.
  • Организация и участие в обмене опытом между кросс-подразделениями.
  • Взаимодействие со смежными отделами по вопросам стратегий.

Требования: 

  • Опыт работы на аналогичной позиции в рекламном агентстве от 2-х лет.
  • Опыт защиты стратегий перед клиентами, готовность рассказать успешные кейсы.
  • Уверенное владение Excel.
  • Хорошие коммуникативные навыки, умение аргументировать свою позицию.
  • Знание диджитал-показателей, понимание механик продвижения и инструментов.
  • Знание ключевых инструментов: «Яндекс Метрика», GA, SimilarWeb, Digital Budget, Mediascope.
  • Знание игроков диджитал-рынка и понимание как участвовать в тендерах.
  • Презентационные навыки.

Условия: 

  • Отсутствие бюрократии и гибкий подход в работе помогут оперативно реализовывать идеи.
  • Постоянное обучение, что даст возможность развиваться профессионально.
  • Гибридный или удаленный формат работы (можем рассмотреть кандидата не из Москвы), с плавающим началом рабочего дня.
  • Стабильную белую заработную плату и официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне.
  • Подключение программы лояльности Best Benefits с огромным количеством скидок на обучение, рестораны, развлечения, отдых, спорт и многое другое.
  • Просторный офис в семи минутах от метро «Белорусская».
  • Льготные условия по ДМС.

Резюме присылайте на почту: [email protected]

Комьюнити-менеджер

по договоренности
AMDG / RQ

Требуемый опыт работы: 3–6 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:  

  • Создание и реализация стратегии для закрытого отраслевого клуба для клиентов и партнеров.
  • Взаимодействие с резидентами клуба: коммуникация, отслеживание исполнения обязательств по отношению к резидентам, решение возникающих вопросов.
  • Организация мероприятий клуба.
  • Ведение чата сообщества.
  • Подготовка вместе с командой контент-плана.
  • Заказ и подготовка контента вместе с дизайнером и редактором, самостоятельное написание контента.
  • Оценка эффективности сотрудничества: анализ результатов совместных проектов, оценка удовлетворенности участников клуба.
  • Обратная связь: сбор обратной связи от участников клуба.

Требования: 

  • Опыт работы с сообществами или на аналогичной позиции от 3-х лет.
  • Опыт написания и реализации стратегии для сообщества.
  • Клиентоориентированность: ориентация на потребности клиентов, стремление к высокому уровню сервиса, поддержка клиентов.
  • Готовность брать на себя ответственность за результаты своей работы, проявлять инициативу и предлагать новые идеи.
  • Умение эффективно общаться с различными аудиториями, в том числе с высокопоставленными лицами и представителями бизнеса.
  • Знание рынка и конкурентов: хорошее понимание текущего состояния рынка, знание основных игроков и трендов в отрасли.
  • Понимание инструментов диджитал-маркетинга.
  • Грамотная устная и письменная речь.

Условия: 

  • Профессиональное развитие и карьерный рост до руководителя сообщества.
  • Отсутствие бюрократии и гибкий подход в работе помогут оперативно реализовывать идеи.
  • Постоянное обучение, что даст возможность развиваться профессионально.
  • Гибридный или удаленный формат работы (можем рассмотреть кандидата не из Москвы), с плавающим началом рабочего дня.
  • Стабильную белую заработную плату и официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне.
  • Подключение программы лояльности Best Benefits с огромным количеством скидок на обучение, рестораны, развлечения, отдых, спорт и многое другое.
  • Просторный офис в семи минутах от метро «Белорусская».
  • Льготные условия по ДМС.

Резюме присылайте на почту: [email protected]

Финансовый менеджер

по договоренности
AMDG / RQ

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Составление ежемесячного ДДС по компании.
  • Формирование и согласование плана поступлений д/с на месяц по департаментам.
  • Ежедневное ведение отчета по поступлениям д/с.
  • Ведение платежного календаря, формирование задач на оплату, согласование с финансовым директором реестра платежей.
  • Ежемесячное формирование отчетности.
  • Ежемесячный сбор премиальной части сотрудников, консультирование сотрудников по возникающим вопросам.
  • Формирование отчета по дебиторской и кредиторской задолженности, написание ежемесячной аналитической записки для руководства.
  • Маркировка рекламы (передача данных в ОРД, получение токенов, консультирование сотрудников и клиентов / подрядчиков по вопросам маркировки рекламы).
  • Работа с основными рекламными площадками.
  • Эпизодическая работа с ручным пополнением рекламных кабинетов.
  • Коммуникация с основными рекламными площадками (контроль получения премий, сверка, работа с документацией, расширение кредиток).
  • Сверка и подача данных по ВГО.

Требования: 

  • Опыт работы на позиции финансовый менеджер от 2-х лет.
  • Продвинутый пользователь MS Office, 1С, ERP систем.
  • Опыт работы в IT, рекламной, диджитал-сфере; знание законодательства в области рекламы.
  • Владение PowerBi, PowerPivot, PowerQuery и другими как преимущество.

Условия: 

  • Команду профессионалов, с кем можно будет обсудить любые вопросы и идеи, и руководителя, который отлично разбирается в диджитал.
  • Отсутствие бюрократии и гибкий подход в работе помогут оперативно реализовывать идеи.
  • Постоянное обучение, что даст возможность развиваться профессионально.
  • Гибридный или удаленный формат работы (можем рассмотреть кандидата не из Москвы), с плавающим началом рабочего дня.
  • Стабильную белую заработную плату и официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне.
  • Подключение программы лояльности Best Benefits с огромным количеством скидок на обучение, рестораны, развлечения, отдых, спорт и многое другое.
  • Просторный офис в семи минутах от метро «Белорусская».
  • Льготные условия по ДМС.

Резюме присылайте на почту: [email protected]

Руководитель диджитал / SMM-отдела

по договоренности
BAR creative agency

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Развитие диджитал-направления внутри агентства.
  • Контроль выполнения ежемесячных/годовых KPI по проектам.
  • Составление/контроль всех медиапланов по блогерам, промо, посевам/размещениям.
  • Управление sm-юнитом в составе от трех человек.
  • Отслеживание и корректировка процессов в sm-команде, грамотное распределение нагрузки.
  • Отслеживание бизнес-эффективности диджитал-направления и предложение идей по развитию.
  • Участие в подготовке предложений клиентам, участие в защитах проектов.
  • Участие в найме и адаптации новых сотрудников, наставничество.

Требования:

  • Опыт работы в сфере диджитал/SMM от пяти лет.
  • Опыт работы на стороне агентства не менее трех лет.
  • Опыт управления командой от трех человек.
  • Отличное знание диджитал-инструментария, глубокое понимание специфики работы социальных сетей и платформ, опыт работы с лидерами мнения, умение работать с KPIs.
  • Понимание основных метрик в диджитал.
  • Наличие стратегического мышления и системного подхода в работе.
  • Насмотренность в соцсетях и широкий кругозор.
  • Инициативность, коммуникабельность.

Ссылка на вакансию.

Аналитик данных

по договоренности
Weborama

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Создание новых и развитие текущих аналитических продуктов для решения задач клиентов и рынка.
  • Проведение исследований по показателям эффективности рекламных кампаний (для лидирующих FMCG, Tech, Banking компаний): CJM-аналитика, Attribution Modeling, построение BI-отчетности.
  • Проведение аудиторных исследований (для лидирующих FMCG, Tech, Entertainment компаний): A/B тесты, кластерный анализ, построение BI-отчетности.
  • Проведение исследований по динамике роста знаний о продукте клиента — BrandLift (для лидирующих FMCG, Tech, Pharma компаний): A/B тесты, построение BI-отчетности.
  • Контроль качества и целостности данных.
  • Интерпретация и визуализация данных по итогам исследований.
  • Подготовка презентаций по исследованиям и их защита перед заказчиками.
  • Участие в пресейле и защите проекта перед клиентом.

Требования:

  • Требуемый опыт работы от 1 года.
  • Владение языками программирования: Python (pandas, numpy), опыт использования для решения рабочих задач.
  • Знания SQL (join, оконные функции), опыт работы с ClickHouse, как преимущество.
  • Умение визуализировать данные (презентации, построение дашбордов, как преимущество — владение Superset).
  • Знание основных метрик и систем веб-аналитики.
  • Понимание основ математической статистики.
  • Умение реализовывать полный цикл аналитического исследования: от сбора и анализа данных до презентации результатов исследования.
  • Умение понятно излагать свои мысли, ставить и проверять гипотезы, ставить задачи команде разработчиков.
  • Умение читать техническую документацию на английском языке.
  • Опыт работы на рынке диджитал-рекламы будет преимуществом.
  • Уверенное владение Excel, Keynote/PowerPoint.
  • Английский язык от B2.

Условия:

  • Работа в офисе (временно станция м. «Тульская», планируется переезд на станцию м. «Комсомольская»).
  • Трудоустройство согласно ТК РФ с первого дня.
  • ДМС (со стоматологией) и полис ВЗР (через шесть месяцев с момента приема на работу).
  • Оплачиваемые ланчи (7 000 руб./мес.).
  • Компенсация проездного на общественный транспорт (2 000 руб./мес.).

Ссылка на вакансию.

Копирайтер

по договоренности
Weborama

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Подготовка пресс-релизов, включая корпоративные и продуктовые новости, кейсы и т.д.
  • Подготовка статей для размещения в СМИ.
  • Подготовка комментариев компании по запросам журналистов.
  • Подготовка тезисов докладов для спикеров компании, принимающих участие в отраслевых конференциях и семинарах.
  • Подготовка текстов для социальных сетей и рассылок клиентам компании.
  • Подготовка поддерживающей документации (white papers, case books, FAQs и другие).
  • Локализация англоязычных текстов материалов, предоставленных маркетинговой командой глобальной Weborama, в случае применимости к российскому рынку.

Требования:

  • Опыт написания сложных технических текстов понятным языком.
  • Грамотный русский язык, умение писать хорошие тексты.
  • Готовность вникать в технический контент и переводить его на язык, понятный специалистам диджитал-рынка.
  • Умение структурировать информацию.
  • Владение английским языком на уровне Intermediate.

Условия:

  • Работа в офисе (временно станция м. «Тульская», планируется переезд на станцию м. «Комсомольская»).
  • Трудоустройство согласно ТК РФ с первого дня.
  • ДМС (со стоматологией) и полис ВЗР (через шесть месяцев с момента приема на работу).
  • Оплачиваемые ланчи (7 000 руб./мес.).
  • Компенсация проездного на общественный транспорт (2 000 руб./мес.).

Ссылка на вакансию.

Менеджер по продажам

по договоренности
Weborama

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Поиск новых контактов (клиенты/агентства).
  • Ведение переговоров, подготовка коммерческих предложений.
  • Ежемесячное выполнение плана продаж.
  • Ежемесячное выполнение плана по встречам с клиентами.
  • Развитие действующих клиентов (upsale) на предмет продажи новых продуктов и услуг.
  • Сбор и анализ обратной связи по новым продуктам/решениям/офферам, коммуникация с отделом маркетинга.
  • Менеджмент проектов, коммуникация внутри отделов Weborama.

Требования:

  • Высшее образование.
  • Опыт работы в диджитал (рекламные агентства, площадки, технологии).
  • Опыт работы в продажах, умение вести деловые переговоры, навыки проведения презентаций.
  • Наличие собственной базы клиентов/контактов.
  • Грамотная речь и письмо.
  • Общее понимание рынка онлайн-рекламы и существующих рекламных продуктов и форматов.

Будет плюсом:

  • Собственная база клиентов/контактов.
  • Знание систем веб-аналитики.
  • Навыки медиапланирования.

Условия:

  • Работа в офисе (временно станция м. «Тульская», планируется переезд на станцию м. «Комсомольская»).
  • Трудоустройство согласно ТК РФ с первого дня.
  • ДМС (со стоматологией) и полис ВЗР (через шесть месяцев с момента приема на работу).
  • Оплачиваемые ланчи (7 000 руб./мес.).
  • Компенсация проездного на общественный транспорт (2 000 руб./мес.).

Ссылка на вакансию.

Младший менеджер по цифровым коммуникациям

по договоренности
IVK Media Solutions

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Сбор информации из открытых источников и индустриальных баз для подготовки регулярных обзоров по конкурентам.
  • Работа с текущими рекламными кампаниями: запуск, снятие скриншотов, контроль стартов, работа со статистикой, общение с подрядчиками, контроль бронирования и размещения, выхода рекламных материалов.
  • Участие в подготовке отчетов для клиентов (регулярные в excel, Power Point, по запросу клиента).
  • Участие в процессе документооборота (сверка с поставщиками по итогу рекламной кампании, коммуникация с подразделением документооборота).
  • Участие в коммуникации с клиентом на базовом уровне.
  • Регулярная коммуникация с внутренними планировочными и перфоманс-подразделениями (постановка задач, контроль их исполнения).

Требования:

  • Желателен опыт работы в диджитал-агентствах/подразделениях не менее полугода-года.
  • Знание английского: не ниже уровня Intermediate (допускается ниже в случае продолжения обучения).
  • Владение ПК: продвинутый пользователь (Excel, Word, Power Point).
  • Личные качества: коммуникабельность, пунктуальность, аналитический склад ума, стрессоустойчивость.
  • Опыт работы с системами веб-аналитики (Google Analytics, «Яндекс Метрика»).
  • Опыт работы с системами трекинга (Weborama, Sizmek, Adriver и другие) приветствуется, но не является обязательным критерием.
  • Знание принципов и опыт работы с индустриальными источниками данных также является желательным критерием, но не ключевым.
  • Знание диджитал-каналов/инструментов.

Условия:

  • Гибридный формат работы, преимущественно удаленный. Офис находится в Москве (м. «Павелецкая», БЦ «Новоспасский»).
  • «Белая» заработная плата. Оформление по ТД с первого рабочего дня, оплата отпусков и больничных согласно ТК РФ.
  • Индивидуальный план развития с возможностью роста. Ваши скилы не останутся незамеченными, а вклад в работу отдела будет оценён по достоинству.
  • ДМС после испытательного срока (для жителей Москвы и Московской области).

Резюме присылайте HR-директору Татьяне Песковой на почту: [email protected]

Ссылка на вакансию.

Менеджер по развитию бизнеса/Менеджер по продажам

по договоренности
IVK Media Solutions

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Поиск и привлечение новых клиентов (Digital, Creative, Off-line).
  • Построение отношений с потенциальными и поддержание связи с текущими клиентами агентства.
  • Участие в тендерах и подготовке предложений.
  • Мониторинг рынка рекламы и конкурентов.
  • Подготовка информации по входящим запросам.
  • Активное участие в отраслевых конференциях.

Требования:

  • Высшее образование.
  • Опыт продажи в рекламе от 2-х лет.
  • Опыт работы с длинными продажами и большими бюджетами.
  • Вовлеченность, нацеленность на результат, высокие коммуникативные навыки.
  • Отсутствие барьера к совершению холодных звонков.
  • Навыки презентации на разные типы аудитории, грамотная устная и письменная речь.
  • Умение работать с возражениями.
  • Умение работать в высокой конкурентной среде.

Условия:

  • Достойная заработная плата (обсуждается индивидуально с кандидатом, зависит от опыта и желания расти в этой сфере).
  • Гибридный график работы (преимущественно удаленный).
  • Интересные проекты и работа с крупными крутыми брендами.
  • Официальное оформление и «белая» заработная плата.
  • Возможности роста и развития.
  • ДМС со стоматологией после успешного прохождения испытательного срока.

Резюме присылайте HR-директору Татьяне Песковой на почту: [email protected]

Ссылка на вакансию.

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