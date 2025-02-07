Копирайтер в Weborama, старший стратег в Starlink, менеджер по продажам IVK Media и другие

Roxot приглашает в свою команду B2B менеджера по продажам, Weborama ищет аналитика данных, копирайтера и менеджера по продажам, AMDG / RQ ждет соискателей на должности диджитал-стратега, комьюнити-менеджера и финансового менеджера, IVK Media Solutions ждет в свою команду младшего менеджера по цифровым коммуникациям и менеджера по развитию бизнеса, Starlink ищет старшего стратега, ньюбиз менеджера и старшего медиапланера, BAR creative agency ждет руководителя диджитал/SMM-отдела. А еще — Whiteleads в поисках ивент-маркетолога и медиабайера, а VK ищет старшего PR-менеджера.
Менеджер по продажам B2B
Roxot
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Продавать мощный диджитал-продукт — нашу ИИ-платформу, которая уже заслужила доверие крупнейших брендов.
- Вести переговоры с клиентами — помогать им находить лучшие рекламные решения, которые принесут реальный результат.
- Развивать долгосрочные отношения с ключевыми игроками рынка, удерживая клиентов и повышая их лояльность.
- Находить новых партнеров — анализировать рынок, выявлять возможности и выстраивать сотрудничество с крупными компаниями.
Требования:
- Ты живешь продажами и стремишься к высоким доходам.
- У тебя есть успешный опыт в диджитал-продажах: ты знаешь, как работают DSP-платформы, Programmatic-решения, перфоманс и медийная реклама.
- Ты умеешь выстраивать отношения с клиентами и обладаешь развитой сетью контактов (если в твоей записной книжке есть СМО ведущих компаний — это огромный плюс!).
- Ты легко находишь общий язык с клиентами, умеешь слушать, анализировать их потребности и предлагать релевантные решения.
Условия:
- Доход выше рынка — высокий фикс + процент от продаж без потолка.
- Полное погружение в продажи — никаких рутинных задач, отчетов и выставления счетов, только работа с клиентами.
- Сильная маркетинговая поддержка.
- Гибкость — работай удаленно, но будь на связи в Москве.
- Официальное трудоустройство — белая зарплата и аккредитованная IT-компания.
Ивент-маркетолог
Whiteleads
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Отвечать за полный цикл создания собственных клиентских мероприятий: митапы, бизнес-ужины и бизнес-завтраки (создание концепции, упаковка ивента, приглашение спикеров, организация процесса приглашения гостей совместно с командой sales, переговоры с партнерами, организация самого ивента).
- Отвечать за интеграции со стендами в отраслевые конференции и выставки (включая создание концепции стенда, выбор подрядчиков, производство, монтаж и демонтаж).
- Планировать и актуализировать план мероприятий на год, исходя из маркетинговых целей компании и ресурсов команды.
- Потенциально в нашем плане могут появиться онлайн-ивенты (например, вебинары/онлайн-конференции), развлекательные мероприятия для клиентов, помощь HR-отделу в проведении корпоративных ивентов.
- Через год планируем объединить всю нашу аудиторию клиентов в большое сообщество, и у тебя будет возможность стать лидером этого проекта.
Требования:
- Превосходные навыки коммуникации. Предстоит много коммуницировать как с внутренними командами (PR, маркетинг, контент, продукт, фаундеры и другими), так и с внешними (спикеры, партнеры, клиенты, подрядчики и другими).
- Прокаченные навыки проджект-менеджера — понимание, как выстроить эффективную работу в команде, всегда помнишь про дедлайны и держишь все под контролем.
- Успешный опыт организации мероприятий.
- Креативное мышление и умение мыслить нестандартно — предстоит придумывать концепции мероприятий, чтобы было интересно топам лидеров рынка, совместно с командой Sales и PR.
- Быстрая обучаемость и адаптивность — ожидаем, что кандидат быстро погрузится в сферу мобильного маркетинга, чтобы на одном языке разговаривать с коллегами и рынком.
- Желание расти и развиваться в B2B, напрямую влияя на результаты компании: нам важно работать на бизнес-метрики.
Условия:
- Создавать ивентов про действительно интересный для рынка диджитал-маркетинга продукт.
- Работать в команде топовых профессионалов.
- Возможность влиять на результат и развитие компании, проводя ивенты;
- Важно находиться в Москве — здесь проводится большая часть профильных конференций и мероприятий.
- Удаленный формат работы, гибкое начало и конец дня.
- Вознаграждение индивидуально в зависимости опыта.
- Возможность расти, наращивать экспертизу и финансово отблагодарим за выдающиеся результаты.
Резюме присылайте рекрутеру Анне Каштальяновой на почту: [email protected]
Медиабайер
Whiteleads
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Самостоятельно придумывать «вирусный» контент, снимать и озвучивать рекламные креативы – предоставим съемочную.
- Запускать, оптимизировать и масштабировать рекламные кампании на источниках трафика: VK Ads, TikTok, In-App.
- Тестировать огромное количество гипотез, и генерировать идеи для креативов самостоятельно и с командой.
Требования:
- Желание крайне много зарабатывать на свои цели — и наличие таких целей сегодня. Ты не «потеряшка», ты знаешь, что тебе нужно и куда идти.
- Амбициозность и предприимчивость — ты хочешь получать от жизни максимум и ищешь лучшие возможности.
- Личная ответственность — ты не успокаиваешься, пока не достигаешь нужного результата.
- Смекалка и креативность — ты знаешь, что нестандартный подход может продвинуть в разы сильнее часов работы.
Условия:
- Камерная команда лучших профессионалов на рынке.
- Увидим потенциал — обучим всему необходимому.
- Чем больше работаешь, тем больше получаешь — почти весь заработок это % от личного профита за месяц.
- Дадим работать с крупными бюджетами (100к+$) почти сразу, если покажешь результат.
- Ценим результат, а не время за работой — не дадим потратить нервный ресурс на бюрократию.
- Не задушим талант: если будешь круто работать, быстро предложим возможности продвинуться и не посмотрим на время работы, возраст, или что-то еще.
- Формат работы: удаленно или возможность посещать просторный офис в центре Санкт-Петербурге.
Резюме присылайте рекрутеру Анне Каштальяновой на почту: [email protected]
Старший PR-менеджер
VK
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Участвовать в формировании стратегии техпиара и разрабатывать тактический план, нацеленный на развитие IT-бренда ВКонтакте.
- Находить и создавать инфоповоды по продвижению технологий компании с фокусом на технический бренд работодателя.
- Инициировать исследования и интервью, готовить пресс-релизы, придумывать и организовывать специальные проекты, коллаборации с блогерами и лидерами мнений, привлекать спикеров к интервью, подкастам, экспертным материалам.
- Совместно с DevRel-командой организовывать выступления ключевых спикеров из технической команды в отраслевых мероприятиях и помогать им с подготовкой.
- В тесной связке с департаментом модерации коммуникационно поддерживать продуктовые запуски по созданию комфортной цифровой среды, знакомить пользователей с инструментами для защиты в сети.
- Создавать брифы для имиджевых видеороликов и изображений, контролировать проведение фото- и видеосъемок.
- Выстраивать эффективные долгосрочные отношения с партнерами, экспертами и журналистами разных уровней и направлений — от федеральных изданий до отраслевых сообществ.
- Управлять репутацией бренда, контролировать эффективность инфоповодов и коммуникации по направлению, анализировать тренды и активности конкурентов, следить за достижением запланированных показателей.
Требования:
- Сильный специалист в своем деле, работали в PR не менее пяти лет, желательно в IT-компаниях, и можете показать успешные кейсы с уклоном в Tech PR.
- Разбираетесь в технологических трендах и умеете находить общий язык с разработчиками.
- Понимаете общие принципы и подходы к темам модерации и безопасности у современных социальных и контентных онлайн-платформ.
- Хорошо знаете, как устроен рынок российских СМИ, в частности, IT-СМИ, и новых медиа, ориентируетесь в лидерах мнений и следите за инфополем, можете адаптировать коммуникации к разным аудиториям и площадкам, находить инфоповоды там, где кажется, что их нет.
- Умеете быстро погружаться в новые темы, гибко переключаться между ними, расставлять приоритеты, брать на себя ответственность и принимать решения.
- Владеете антикризисными коммуникациями, способны прогнозировать возможные коммуникационные риски.
- Проактивны, грамотно пишете, умеете договариваться, находить язык с разными людьми, вести переговоры и создавать презентации.
- Готовы работать в команде, но при этом способны сами вести сложные проекты.
Будет плюсом, если вы:
- Работали в пиаре больших технологических компаний или с IT-продуктами.
- Владеете редакторскими навыками.
- Хорошо знакомы с основами маркетинга, ориентируетесь в бизнес-показателях, организовывали мероприятия и работали с подрядчиками.
Ньюбиз менеджер
Starlink
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи
- Поиск и привлечение новых клиентов на медийные продукты Digital, Media (холодные, теплые продажи, крупные клиенты).
- Расширение клиентской базы.
- Ведение переговоров на уровне первых лиц компаний.
- Построение долгосрочных деловых отношений с потенциальными клиентами.
- Участие в тендерах, подготовка коммерческих предложений, заключение договоров.
- Выявление потребностей рекламодателей и брифинг команд фронтальных агентств при подготовке коммерческих предложений.
Требования
- Желательно знание рекламного рынка, основных игроков, конкурентов, медиаагентств.
- Опыт в медийной сфере в агентствах, паблишерах, сейлз-хаусах (в направлениях Digital, Offline media).
- Наличие контактов и налаженные связи с ЛПР рекламодателей.
- Подтвержденный опыт успешного привлечения бизнеса.
- Опыт побед в тендерах на суммы от 10 млн руб./год.
- Развитые организаторские способности, настойчивость.
- Грамотная речь, высокие коммуникативные навыки.
- Презентационные навыки, навыки деловой коммуникации.
- Умение работать с возражениями, опыт ведения сложных переговоров.
Условия
- Работа в ведущем независимом медиаагентстве: входим в ТОП-12 медиаагентств в России.
- Гибридный формат работы: баланс офис-дом, работа с 10:00 до 18:30.
- Регулярное обучение и развитие: семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн-университет с широким набором профессиональных курсов, индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%.
- ДМС со стоматологией после испытательного срока, семь дней отпуска в году при плохом самочувствии, Mental Health сессии, программа материальной поддержки.
- Теплая атмосфера и корпоративная жизнь: политика «открытых дверей» с акционерами и руководством агентства, праздники и вечеринки, клубы по интересам.
Старший стратег
Starlink
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи
- Разработка медийных стратегий 360 для клиентов (годовые стратегии, тендеры).
- Ведение клиентов, помощь в аналитике по брендам.
- Анализ конкурентного окружения и формулирование рекомендаций для последующих стратегий.
- Определение целевых сегментов, потребностей в рамках изучаемой категории.
- Изучение медиапотребления и определение наиболее релевантных каналов коммуникации.
- Выявление дополнительных источников роста бренда.
- Подготовка презентаций и представление полученных результатов внутренним командам и перед клиентом.
Требования
- Аналогичный опыт работы в рекламном агентстве от 3 лет.
- Опыт работы с различными категориями клиентов.
- Знание инструментов Mediascope (Brand Pulse продвинутый уровень), владение Similar Web Pro, Медиалогия/Youscan, AlphaRM/DSM — приветствуется.
- Высокий уровень владения Excel и PowerPoint.
- Ответственность, инициативность, аналитическое мышление.
- Умение работать в команде и режиме многозадачности.
Условия
- Работа в ведущем независимом медиаагентстве: входим в ТОП-12 медиаагентств в России.
- Гибридный формат работы: баланс офис-дом. Офис в 5 минутах от станций метро «Тверская»/«Маяковская»/«Пушкинская».
- Регулярное обучение и развитие: семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн-университет с широким набором профессиональных курсов, индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%.
- Забота о команде: ДМС со стоматологией после испытательного срока, семь выходных дней в году при плохом самочувствии, Mental Health сессии, онлайн-йога.
- Теплая атмосфера и активная корпоративная жизнь: человекоцентричность, политика «открытых дверей» с акционерами и руководителями, праздники и вечеринки, клубы по интересам.
Старший медиапланер (офлайн)
Starlink
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи
- Работа с клиентом, ежедневная коммуникация с клиентом, решение текущих вопросов.
- Участие в создании и реализации стратегии размещения рекламы в СМИ.
- Контроль исполнения утвержденной пленнинговой стратегии на тактическом уровне, самостоятельная разработка медиапланов (офлайн-медиа).
- Анализ эффективности проведения рекламной кампании и подготовка отчетов.
- Анализ рекламной активности конкурентов и подготовка отчетов.
- Формирование запросов для отдела баинга.
- Формирование предложений для клиента.
- Отработка нерегулярных запросов клиента.
- Обучение и развитие младшего персонала.
- Управление своей командой.
Требования
- Высокая экспертиза в ТВ-планировании и других офлайн-медиа.
- Развитые коммуникативные навыки.
- Высокая экспертиза в ведении проектов.
- Отличное владение софтами Mediascope.
Условия
- Работа в ведущем независимом медиаагентстве: входим в ТОП-12 медиаагентств в России.
- Гибридный формат работы: баланс офис-дом. Офис в 5 минутах от станций метро «Тверская»/«Маяковская»/«Пушкинская».
- Регулярное обучение и развитие: семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн-университет с широким набором профессиональных курсов, индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%.
- Забота о команде: ДМС со стоматологией после испытательного срока, семь выходных дней в году при плохом самочувствии, Mental Health сессии, онлайн-йога.
- Теплая атмосфера и активная корпоративная жизнь: человекоцентричность, политика «открытых дверей» с акционерами и руководителями, праздники и вечеринки, клубы по интересам.
Диджитал-стратег (сеньор)
AMDG / RQ
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Подготовка перфоманс-стратегий размещения рекламы для нового бизнеса и текущих клиентов.
- Оформление стратегий в виде презентации, участие во встречах по защите тендерных предложений для клиентов.
- Проведение конкурентного анализа и анализа целевой аудитории, определение стратегических направлений для решения клиентских задач и разработка рекомендаций по тактическому выбору инструментов.
- Планирование рекламных кампаний.
- Участие в анализе эффективности проводимых рекламных кампаний и подготовке отчетов.
- Организация и участие в обмене опытом между кросс-подразделениями.
- Взаимодействие со смежными отделами по вопросам стратегий.
Требования:
- Опыт работы на аналогичной позиции в рекламном агентстве от 2-х лет.
- Опыт защиты стратегий перед клиентами, готовность рассказать успешные кейсы.
- Уверенное владение Excel.
- Хорошие коммуникативные навыки, умение аргументировать свою позицию.
- Знание диджитал-показателей, понимание механик продвижения и инструментов.
- Знание ключевых инструментов: «Яндекс Метрика», GA, SimilarWeb, Digital Budget, Mediascope.
- Знание игроков диджитал-рынка и понимание как участвовать в тендерах.
- Презентационные навыки.
Условия:
- Отсутствие бюрократии и гибкий подход в работе помогут оперативно реализовывать идеи.
- Постоянное обучение, что даст возможность развиваться профессионально.
- Гибридный или удаленный формат работы (можем рассмотреть кандидата не из Москвы), с плавающим началом рабочего дня.
- Стабильную белую заработную плату и официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне.
- Подключение программы лояльности Best Benefits с огромным количеством скидок на обучение, рестораны, развлечения, отдых, спорт и многое другое.
- Просторный офис в семи минутах от метро «Белорусская».
- Льготные условия по ДМС.
Резюме присылайте на почту: [email protected]
Комьюнити-менеджер
AMDG / RQ
Требуемый опыт работы: 3–6 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Создание и реализация стратегии для закрытого отраслевого клуба для клиентов и партнеров.
- Взаимодействие с резидентами клуба: коммуникация, отслеживание исполнения обязательств по отношению к резидентам, решение возникающих вопросов.
- Организация мероприятий клуба.
- Ведение чата сообщества.
- Подготовка вместе с командой контент-плана.
- Заказ и подготовка контента вместе с дизайнером и редактором, самостоятельное написание контента.
- Оценка эффективности сотрудничества: анализ результатов совместных проектов, оценка удовлетворенности участников клуба.
- Обратная связь: сбор обратной связи от участников клуба.
Требования:
- Опыт работы с сообществами или на аналогичной позиции от 3-х лет.
- Опыт написания и реализации стратегии для сообщества.
- Клиентоориентированность: ориентация на потребности клиентов, стремление к высокому уровню сервиса, поддержка клиентов.
- Готовность брать на себя ответственность за результаты своей работы, проявлять инициативу и предлагать новые идеи.
- Умение эффективно общаться с различными аудиториями, в том числе с высокопоставленными лицами и представителями бизнеса.
- Знание рынка и конкурентов: хорошее понимание текущего состояния рынка, знание основных игроков и трендов в отрасли.
- Понимание инструментов диджитал-маркетинга.
- Грамотная устная и письменная речь.
Условия:
- Профессиональное развитие и карьерный рост до руководителя сообщества.
- Отсутствие бюрократии и гибкий подход в работе помогут оперативно реализовывать идеи.
- Постоянное обучение, что даст возможность развиваться профессионально.
- Гибридный или удаленный формат работы (можем рассмотреть кандидата не из Москвы), с плавающим началом рабочего дня.
- Стабильную белую заработную плату и официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне.
- Подключение программы лояльности Best Benefits с огромным количеством скидок на обучение, рестораны, развлечения, отдых, спорт и многое другое.
- Просторный офис в семи минутах от метро «Белорусская».
- Льготные условия по ДМС.
Резюме присылайте на почту: [email protected]
Финансовый менеджер
AMDG / RQ
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Составление ежемесячного ДДС по компании.
- Формирование и согласование плана поступлений д/с на месяц по департаментам.
- Ежедневное ведение отчета по поступлениям д/с.
- Ведение платежного календаря, формирование задач на оплату, согласование с финансовым директором реестра платежей.
- Ежемесячное формирование отчетности.
- Ежемесячный сбор премиальной части сотрудников, консультирование сотрудников по возникающим вопросам.
- Формирование отчета по дебиторской и кредиторской задолженности, написание ежемесячной аналитической записки для руководства.
- Маркировка рекламы (передача данных в ОРД, получение токенов, консультирование сотрудников и клиентов / подрядчиков по вопросам маркировки рекламы).
- Работа с основными рекламными площадками.
- Эпизодическая работа с ручным пополнением рекламных кабинетов.
- Коммуникация с основными рекламными площадками (контроль получения премий, сверка, работа с документацией, расширение кредиток).
- Сверка и подача данных по ВГО.
Требования:
- Опыт работы на позиции финансовый менеджер от 2-х лет.
- Продвинутый пользователь MS Office, 1С, ERP систем.
- Опыт работы в IT, рекламной, диджитал-сфере; знание законодательства в области рекламы.
- Владение PowerBi, PowerPivot, PowerQuery и другими как преимущество.
Условия:
- Команду профессионалов, с кем можно будет обсудить любые вопросы и идеи, и руководителя, который отлично разбирается в диджитал.
- Отсутствие бюрократии и гибкий подход в работе помогут оперативно реализовывать идеи.
- Постоянное обучение, что даст возможность развиваться профессионально.
- Гибридный или удаленный формат работы (можем рассмотреть кандидата не из Москвы), с плавающим началом рабочего дня.
- Стабильную белую заработную плату и официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне.
- Подключение программы лояльности Best Benefits с огромным количеством скидок на обучение, рестораны, развлечения, отдых, спорт и многое другое.
- Просторный офис в семи минутах от метро «Белорусская».
- Льготные условия по ДМС.
Резюме присылайте на почту: [email protected]
Руководитель диджитал / SMM-отдела
BAR creative agency
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Развитие диджитал-направления внутри агентства.
- Контроль выполнения ежемесячных/годовых KPI по проектам.
- Составление/контроль всех медиапланов по блогерам, промо, посевам/размещениям.
- Управление sm-юнитом в составе от трех человек.
- Отслеживание и корректировка процессов в sm-команде, грамотное распределение нагрузки.
- Отслеживание бизнес-эффективности диджитал-направления и предложение идей по развитию.
- Участие в подготовке предложений клиентам, участие в защитах проектов.
- Участие в найме и адаптации новых сотрудников, наставничество.
Требования:
- Опыт работы в сфере диджитал/SMM от пяти лет.
- Опыт работы на стороне агентства не менее трех лет.
- Опыт управления командой от трех человек.
- Отличное знание диджитал-инструментария, глубокое понимание специфики работы социальных сетей и платформ, опыт работы с лидерами мнения, умение работать с KPIs.
- Понимание основных метрик в диджитал.
- Наличие стратегического мышления и системного подхода в работе.
- Насмотренность в соцсетях и широкий кругозор.
- Инициативность, коммуникабельность.
Аналитик данных
Weborama
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Создание новых и развитие текущих аналитических продуктов для решения задач клиентов и рынка.
- Проведение исследований по показателям эффективности рекламных кампаний (для лидирующих FMCG, Tech, Banking компаний): CJM-аналитика, Attribution Modeling, построение BI-отчетности.
- Проведение аудиторных исследований (для лидирующих FMCG, Tech, Entertainment компаний): A/B тесты, кластерный анализ, построение BI-отчетности.
- Проведение исследований по динамике роста знаний о продукте клиента — BrandLift (для лидирующих FMCG, Tech, Pharma компаний): A/B тесты, построение BI-отчетности.
- Контроль качества и целостности данных.
- Интерпретация и визуализация данных по итогам исследований.
- Подготовка презентаций по исследованиям и их защита перед заказчиками.
- Участие в пресейле и защите проекта перед клиентом.
Требования:
- Требуемый опыт работы от 1 года.
- Владение языками программирования: Python (pandas, numpy), опыт использования для решения рабочих задач.
- Знания SQL (join, оконные функции), опыт работы с ClickHouse, как преимущество.
- Умение визуализировать данные (презентации, построение дашбордов, как преимущество — владение Superset).
- Знание основных метрик и систем веб-аналитики.
- Понимание основ математической статистики.
- Умение реализовывать полный цикл аналитического исследования: от сбора и анализа данных до презентации результатов исследования.
- Умение понятно излагать свои мысли, ставить и проверять гипотезы, ставить задачи команде разработчиков.
- Умение читать техническую документацию на английском языке.
- Опыт работы на рынке диджитал-рекламы будет преимуществом.
- Уверенное владение Excel, Keynote/PowerPoint.
- Английский язык от B2.
Условия:
- Работа в офисе (временно станция м. «Тульская», планируется переезд на станцию м. «Комсомольская»).
- Трудоустройство согласно ТК РФ с первого дня.
- ДМС (со стоматологией) и полис ВЗР (через шесть месяцев с момента приема на работу).
- Оплачиваемые ланчи (7 000 руб./мес.).
- Компенсация проездного на общественный транспорт (2 000 руб./мес.).
Копирайтер
Weborama
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Подготовка пресс-релизов, включая корпоративные и продуктовые новости, кейсы и т.д.
- Подготовка статей для размещения в СМИ.
- Подготовка комментариев компании по запросам журналистов.
- Подготовка тезисов докладов для спикеров компании, принимающих участие в отраслевых конференциях и семинарах.
- Подготовка текстов для социальных сетей и рассылок клиентам компании.
- Подготовка поддерживающей документации (white papers, case books, FAQs и другие).
- Локализация англоязычных текстов материалов, предоставленных маркетинговой командой глобальной Weborama, в случае применимости к российскому рынку.
Требования:
- Опыт написания сложных технических текстов понятным языком.
- Грамотный русский язык, умение писать хорошие тексты.
- Готовность вникать в технический контент и переводить его на язык, понятный специалистам диджитал-рынка.
- Умение структурировать информацию.
- Владение английским языком на уровне Intermediate.
Условия:
- Работа в офисе (временно станция м. «Тульская», планируется переезд на станцию м. «Комсомольская»).
- Трудоустройство согласно ТК РФ с первого дня.
- ДМС (со стоматологией) и полис ВЗР (через шесть месяцев с момента приема на работу).
- Оплачиваемые ланчи (7 000 руб./мес.).
- Компенсация проездного на общественный транспорт (2 000 руб./мес.).
Менеджер по продажам
Weborama
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Поиск новых контактов (клиенты/агентства).
- Ведение переговоров, подготовка коммерческих предложений.
- Ежемесячное выполнение плана продаж.
- Ежемесячное выполнение плана по встречам с клиентами.
- Развитие действующих клиентов (upsale) на предмет продажи новых продуктов и услуг.
- Сбор и анализ обратной связи по новым продуктам/решениям/офферам, коммуникация с отделом маркетинга.
- Менеджмент проектов, коммуникация внутри отделов Weborama.
Требования:
- Высшее образование.
- Опыт работы в диджитал (рекламные агентства, площадки, технологии).
- Опыт работы в продажах, умение вести деловые переговоры, навыки проведения презентаций.
- Наличие собственной базы клиентов/контактов.
- Грамотная речь и письмо.
- Общее понимание рынка онлайн-рекламы и существующих рекламных продуктов и форматов.
Будет плюсом:
- Собственная база клиентов/контактов.
- Знание систем веб-аналитики.
- Навыки медиапланирования.
Условия:
- Работа в офисе (временно станция м. «Тульская», планируется переезд на станцию м. «Комсомольская»).
- Трудоустройство согласно ТК РФ с первого дня.
- ДМС (со стоматологией) и полис ВЗР (через шесть месяцев с момента приема на работу).
- Оплачиваемые ланчи (7 000 руб./мес.).
- Компенсация проездного на общественный транспорт (2 000 руб./мес.).
Младший менеджер по цифровым коммуникациям
IVK Media Solutions
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Сбор информации из открытых источников и индустриальных баз для подготовки регулярных обзоров по конкурентам.
- Работа с текущими рекламными кампаниями: запуск, снятие скриншотов, контроль стартов, работа со статистикой, общение с подрядчиками, контроль бронирования и размещения, выхода рекламных материалов.
- Участие в подготовке отчетов для клиентов (регулярные в excel, Power Point, по запросу клиента).
- Участие в процессе документооборота (сверка с поставщиками по итогу рекламной кампании, коммуникация с подразделением документооборота).
- Участие в коммуникации с клиентом на базовом уровне.
- Регулярная коммуникация с внутренними планировочными и перфоманс-подразделениями (постановка задач, контроль их исполнения).
Требования:
- Желателен опыт работы в диджитал-агентствах/подразделениях не менее полугода-года.
- Знание английского: не ниже уровня Intermediate (допускается ниже в случае продолжения обучения).
- Владение ПК: продвинутый пользователь (Excel, Word, Power Point).
- Личные качества: коммуникабельность, пунктуальность, аналитический склад ума, стрессоустойчивость.
- Опыт работы с системами веб-аналитики (Google Analytics, «Яндекс Метрика»).
- Опыт работы с системами трекинга (Weborama, Sizmek, Adriver и другие) приветствуется, но не является обязательным критерием.
- Знание принципов и опыт работы с индустриальными источниками данных также является желательным критерием, но не ключевым.
- Знание диджитал-каналов/инструментов.
Условия:
- Гибридный формат работы, преимущественно удаленный. Офис находится в Москве (м. «Павелецкая», БЦ «Новоспасский»).
- «Белая» заработная плата. Оформление по ТД с первого рабочего дня, оплата отпусков и больничных согласно ТК РФ.
- Индивидуальный план развития с возможностью роста. Ваши скилы не останутся незамеченными, а вклад в работу отдела будет оценён по достоинству.
- ДМС после испытательного срока (для жителей Москвы и Московской области).
Резюме присылайте HR-директору Татьяне Песковой на почту: [email protected]
Менеджер по развитию бизнеса/Менеджер по продажам
IVK Media Solutions
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Поиск и привлечение новых клиентов (Digital, Creative, Off-line).
- Построение отношений с потенциальными и поддержание связи с текущими клиентами агентства.
- Участие в тендерах и подготовке предложений.
- Мониторинг рынка рекламы и конкурентов.
- Подготовка информации по входящим запросам.
- Активное участие в отраслевых конференциях.
Требования:
- Высшее образование.
- Опыт продажи в рекламе от 2-х лет.
- Опыт работы с длинными продажами и большими бюджетами.
- Вовлеченность, нацеленность на результат, высокие коммуникативные навыки.
- Отсутствие барьера к совершению холодных звонков.
- Навыки презентации на разные типы аудитории, грамотная устная и письменная речь.
- Умение работать с возражениями.
- Умение работать в высокой конкурентной среде.
Условия:
- Достойная заработная плата (обсуждается индивидуально с кандидатом, зависит от опыта и желания расти в этой сфере).
- Гибридный график работы (преимущественно удаленный).
- Интересные проекты и работа с крупными крутыми брендами.
- Официальное оформление и «белая» заработная плата.
- Возможности роста и развития.
- ДМС со стоматологией после успешного прохождения испытательного срока.
Резюме присылайте HR-директору Татьяне Песковой на почту: [email protected]