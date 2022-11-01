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01.11.2022 в 18:09

Сервис автопостинга «Амплифер» закрывается 21 декабря

В компании заявили о нехватке ресурсов на развитие продукта

Команда приложения для отложенного постинга «Амплифер» заявила о завершении работы над проектом. Поддержка сервиса прекратится 21 декабря. В уведомлении о закрытии компании, разосланном клиентам по имейл-рассылке, сказано о нехватке ресурсов на развитие продукта «в текущих условиях». Команда проекта заверила клиентов, что не прекратит поддержку приложения одним днём, предоставив время для переезда другой сервис.

В разделе «База знаний» на сайте сервиса указано, что последний месяц подписки можно будет оплатить до 20 ноября 2022 года включительно. С 21 ноября автоматическое продление подписки отключится, и выставление счетов на следующий период будет приостановлено. При продлении подписки аккаунт будет работать в обычном режиме до 20 декабря включительно. Регистрация новых аккаунтов будет недоступна с 7 ноября.

Компания заявила, что не планирует удалять контент, опубликованный через «Амплифер», и обсуждает с партнёрами из соцсетей способы, которые позволят сохранить публикации в будущем.

Дату окончания подписки можно будет проверить в разделе «Оплата». Если подписка заканчивается после 20 декабря, деньги за неиспользуемый период автоматически вернутся на банковскую карту или счёт, с которых производилась оплата.

Амплифер Сервис автопостинга
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