Американцы назвали ТВ наиболее «приемлемым местом» для рекламы

43% опрошенных американцев назвали телевидение наиболее «приемлемым местом» для рекламы. Значительно отстают от этого показателя интернет и социальные сети, пишет Mediapost со ссылкой на данные исследования Tenetic и CivicScience.

Рекламу в интернете считают приемлемой с 28% опрошенных, а в соцсетях — 29%. Респонденты также ответили, что реклама на эфирном и кабельном телевидении в два раза «лучше», чем реклама на потоковом вещании.

43% американцев утверждают, что телевизионная реклама часто влияет на них, побуждая попробовать новый продукт или воспользоваться услугой. Среди них больше всего представителей поколения бэби-бумеров и поколения X.

59% опрошенных редко или никогда не помнят спонсора конкретного шоу, которое они смотрели.

52% американских потребителей смотрят телевизор ежедневно, причем среди представителей поколения бэби-бумеров этот показатель составляет 82%, среди представителей поколения X — 57%, а среди представителей поколения Z — всего 26%.

Ранее сообщалось, что 68% крупнейших рекламодателей США увеличили расходы на телерекламу. Таким образом вмериканские компании адаптируют бюджеты к изменениям зрительских привычек.