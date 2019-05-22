Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+1
Проект
Топсостав
+3
Поста
Форум
+8
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
22.05.2019 в 13:30

Американский производитель косметики Avon перейдет новому владельцу

Бренд решила купить бразильская косметическая компания

Depositphotos

Владелец бразильской косметической сети The Body Shop, бразильская компания Natura Cosmeticos приобретет североамериканского производителя косметики Avon, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Предположительно, окончательное решение будет официально объявлено в среду. На данный момент известно, что стоимость сделки может составить более $2 млрд. Сколько именно Natura отдаст за новое приобретение точно не называется.

У Avon последнее время дела идут не очень хорошо. В январе фирме пришлось сократить 2300 сотрудников, чтобы оптимизировать свои расходы на $100 млн. Капитализация компании уменьшается. Также фирма, которая первой начала предлагать товар напрямую покупателям, не справилась с конкуренцией, ее потеснили другие бренды.

Natura получит долю в размере 76% только в международном подразделении Avon, североамериканский бизнес фирма три года назад сделала отдельным предприятием, которое уже в апреле купил корейский бренд LG Household & Health Care за $125 млн.

Avon The Body Shop Natura Cosmeticos
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.