Американский производитель косметики Avon перейдет новому владельцу

Владелец бразильской косметической сети The Body Shop, бразильская компания Natura Cosmeticos приобретет североамериканского производителя косметики Avon, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Предположительно, окончательное решение будет официально объявлено в среду. На данный момент известно, что стоимость сделки может составить более $2 млрд. Сколько именно Natura отдаст за новое приобретение точно не называется.

У Avon последнее время дела идут не очень хорошо. В январе фирме пришлось сократить 2300 сотрудников, чтобы оптимизировать свои расходы на $100 млн. Капитализация компании уменьшается. Также фирма, которая первой начала предлагать товар напрямую покупателям, не справилась с конкуренцией, ее потеснили другие бренды.

Natura получит долю в размере 76% только в международном подразделении Avon, североамериканский бизнес фирма три года назад сделала отдельным предприятием, которое уже в апреле купил корейский бренд LG Household & Health Care за $125 млн.