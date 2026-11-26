Сегодня маркетинг живет измерениями, но когда-то бизнесу приходилось гадать, что покупает, слушает и смотрит потребитель. Во многом эту ситуацию изменил инженер из Чикаго, который превратил изучение потребителей в многомиллионный бизнес. Речь об Артуре Нильсене.

Он родился в 1897 году в Чикаго. В 1918-м с отличием окончил Висконсинский университет, где получил инженерное образование. В 1923 году Нильсен занял 45 тыс. долларов и основал фирму, которая изначально исследовала эффективность промышленного оборудования и лишь после стала международной исследовательской компанией. По иронии судьбы первое исследование потребительского рынка компания провела в 1929 году, когда началась Великая депрессия. Кризис ударил и по компании Нильсена.

В какой-то момент у фирмы осталось денег только на билет до Нью-Йорка, где Артур собирался встретиться с последним потенциальным клиентом. Тогда он обратился за финансовой помощью к собственному сыну и предложил ему стать акционером компании. Мать Нильсена-младшего была не в восторге от подобного начинания.

Вложения окупились. В 1933 году компания Артура Нильсена запустила исследования продаж в продуктовых магазинах и аптеках, а спустя два года начала использовать показатель рыночной доли, сопоставляя продажи отдельных производителей с общими продажами категории, что стало серьезным прорывом для бизнеса тех лет. О том, как сложилась дальнейшая судьба Артура Нильсена и его детища, рассказываем в новом выпуске «Радио Sostav».

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