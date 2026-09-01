Amazon обвинили в искусственном завышении цен на рекламных аукционах

Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission; FTC) и власти 22 штатов подали иск против Amazon, обвинив компанию в использовании скрытых механизмов для искусственного повышения цен на рекламных аукционах. По версии регулятора, Amazon за семь лет могла получить от рекламодателей десятки миллиардов долларов за счет непрозрачного ценообразования.

Согласно иску, с 2019 года компания добавляла к аукционам Amazon Ads скрытую надбавку, которую внутри Amazon называли «мягкой резервной ценой». Речь идет в том числе о рекламе товаров, Sponsored Brands и медийной рекламе.

FTC утверждает, что надбавка фактически создавала дополнительную ставку со стороны самой Amazon, из-за чего рекламодатели платили больше, чем должны были бы при заявленной модели аукциона второй цены. По данным регулятора, в 2024 году примерно в 80% аукционов Sponsored Products рекламодатели платили собственную максимальную ставку против 30−40% в 2021 году.

В Amazon обвинения отвергли, заявив, что FTC неправильно понимает принципы работы рекламодателей. Компания утверждает, что рекламодатели ориентируются на фактическую эффективность кампаний, а действующая модель аукциона позволяет им получать более высокие результаты. По оценке Amazon, с 2021-го по 2025 год рекламодатели благодаря подходу компании сэкономили более $8 млрд.

В Amazon также заявили, что резервные цены распространены в рекламной индустрии и используются другими крупными игроками.

Рекламный бизнес компании продолжает расти: в последнем квартале его выручка увеличилась на 26% год к году, до $19,8 млрд, а сама Amazon рассчитывает достичь $100 млрд рекламной выручки к 2027 году.