Алкоголь и табак можно будет покупать по биометрии с 2024 года

Алкоголь и табак можно будет купить без паспорта, подтвердив возраст по биометрии. Для этого потребуется иметь подтвержденный цифровой профиль гражданина и сдать данные в единую биометрическую систему (ЕБС). Запустить услугу планируется уже в 2024 году, сообщают «Известия» со ссылкой на гендиректора Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислава Поволоцкого.

К концу 2023 года в России появится инфраструктура для «Цифрового профиля». Это единая платформа, которая обеспечит обмен информацией между государством, гражданами и юридическими лицами. Система даст гражданам возможность увидеть полную информацию о себе в своем аккаунте на портале госуслуг, а ведомства благодаря ей смогут упростить процесс предоставления государственных и социальных услуг.

Для оплаты на кассе с помощью биометрии подойдет даже упрощенная схема, для которой достаточно сделать селфи в приложении «Госуслуги Биометрия» и иметь подтвержденную учетную запись на госпортале. Помимо того, для доступа к сервису потребуется подтвержденный цифровой профиль.

Благодаря новой опции время на обслуживание покупателя уменьшится, что поможет сократить очереди в магазинах. Кроме того, технология позволит торговым сетям полностью исключить ошибку в части продажи алкоголя и табачной продукции несовершеннолетним гражданам.

Ритейлеры, опрошенные изданием, заинтересованы в сервисе, но, по их словам, перенастройка систем может занять время. В частности, потребуется время для настройки терминалов и касс самообслуживания, а также интеграции информационных систем. При этом они назвали такой способ верификации наиболее перспективным.

В РФ уже действует несколько проектов, позволяющих оплачивать покупки лицом. С 2021 года существует сервис «Сбера» «Плати улыбкой». Также тестирование оплаты по лицу сейчас проводят совместно Банк России, НСПК (оператор системы быстрых платежей) и ЦБТ. Ранее сообщалось, что Wildberries заключил соглашение с ЦБТ о внедрении технологии.