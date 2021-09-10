«AliExpress Россия»: объем рынка e-commerce составит 7,5-11 трлн рублей к 2025 году

AliExpress подвела итоги конференции AERO 2021. По оценкам директора по стратегии и связям с инвесторами «AliExpress Россия» Владимира Козлова, объем рынка электронной коммерции достигнет к 2025 году 7,5−11 трлн руб. Кроме того, эксперты считают, что российские клиенты более избалованы гибким подходом рынка, чем на западе — этими и другими выводами поделилась пресс-служба AliExpress.

Во время пандемии процесс цифровизации по всему миру ускорился, при этом розничные онлайн-продажи в России остались на невысоком уровне, хотя и быстро растут, заявил президент и генеральный директор Alibaba Group Джон Майкл Эванс. Он заявил, что в компании видят большие возможности для роста в этом направлении.

При этом по информации директора по стратегии и развитию бизнеса Х5 Group Владимира Салахутдинова, 80% клиентов онлайн-сервисов покупок продолжили ими пользоваться после выхода с самоизоляции. «Более того, за полтора года мы увидели увеличение числа оплат картами и сокращение доли желающих работать по постоплате», — прокомментировал он.

CEO «СберМегаМаркета» Соломон Кунин назвал считает FMCG (товары повседневного спроса) перспективным направлением — на них приходится половина оборота всей торговли, сообщил он.

О более гибком подходе российского рынка e-commerce заявил генеральный директор Lamoda Джерри Калмис: «Когда я рассказываю своим друзьям, что в России можно заказывать одежду, померить и, если выбранная вещь нравится, заплатить за нее наличкой курьеру прямо на месте, а если товар не подошел, вернуть его обратно, то они приходят в восторг. Мы в этом плане очень избалованы».

Сейчас ассортимент AliExpress составляет более 160 млн позиций — это более чем по одному товару на каждого жителя России, сообщил вице-президент по мобильному продукту AliExpress Александр Алексеев.

Компания стремится совместить аутсорсинг с внутренним обеспечением услуг, пояснил директор по логистике AliExpress Россия Григорий Орлов. «Теперь мы быстрее чем когда-либо растим объем партнерских услуг, параллельно развивая собственную базу: открываем и будем открывать собственный фулфилмент, собственные пункты сдачи и выдачи заказов, свою курьерскую сеть», — прокомментировал Орлов.

Георгий Аликошвили, заместитель генерального директора по международному бизнесу «Почты России» заявил, что нельзя делить e-commerce на трансграничный и доместиковый — нужно рассматривать глобальный рынок, так как для потребителя эта разница неощутима, объяснил эксперт.

Кроме того, на конференции обсудили создание в России специальных бондовых складов, чтобы хранить крупные партии товаров с возможностью доставлять прямо оттуда отдельные заказы в более короткие сроки. Государству такие склады будут приносить 17−20 млрд руб. в год.

В начале сентября «AliExpress Россия» объявила об открытии собственного фулфилмент-центра на базе складского комплекса PLT Чехов площадью 55 тыс. м2. Компания заявила, что собирается создать более 500 рабочих мест, чтобы обеспечить функционирование — в это число войдут офисные сотрудники и работники склада. Центр в Чехове займется обработкой заказов местных продавцов, что должно обеспечить доставку товаров на следующий день после оформления.