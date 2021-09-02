Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+3
Обновления
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
02.09.2021 в 11:40

«AliExpress Россия» обеспечит доставку на следующий день после оформления заказа

Компания открыла первый фулфилмент-центр в Подмосковье и будет развивать собственную логистику

«AliExpress Россия» объявила об открытии собственного фулфилмент-центра на базе складского комплекса PLT Чехов площадью 55 тыс. м2. Компания заявила, что собирается создать более 500 рабочих мест, чтобы обеспечить функционирование — в это число войдут офисные сотрудники и работники склада. Центр в Чехове займется обработкой заказов местных продавцов, что должно обеспечить доставку товаров на следующий день после оформления, сообщает пресс-служба «AliExpress Россия».

Также компания построит фулфилмент-центры до конца этого года в других регионах: в Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону. Общая площадь составит более 200 тыс. м2.

Кроме того, «AliExpress Россия» продолжит сотрудничать с «Почтой России», 5Post, Связным, Kazan Express, «Цайняо» и другими логистическими партнерами. По сообщению Дмитрия Сергеева, СЕО компании, развитие локального сегмента сейчас является приоритетом «AliExpress Россия».

Склад будет доступен для продавцов всех регионов страны и позволит отправлять заказы по всей России. Центр подойдет для любых товаров, допущенных до продажи на маркетплейсе, и предоставит услуги по упаковке и сортировке.

Ранее «AliExpress Россия» представила обновленный «АлиИндекс» за первое полугодие 2021 года. Это усредненный набор популярных товаров в разных категориях, в основе рейтинга — средняя стоимость товаров в этих категориях и их доля в общем бюджете онлайн-корзины. Самая дорогая потребительская корзина в Новосибирске, она составила 45,7 тыс. руб., меньше всего тратят в Уфе — 39 тыс. руб.

AliExpress Россия
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
e-commerce
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.