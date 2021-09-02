«AliExpress Россия» обеспечит доставку на следующий день после оформления заказа

«AliExpress Россия» объявила об открытии собственного фулфилмент-центра на базе складского комплекса PLT Чехов площадью 55 тыс. м2. Компания заявила, что собирается создать более 500 рабочих мест, чтобы обеспечить функционирование — в это число войдут офисные сотрудники и работники склада. Центр в Чехове займется обработкой заказов местных продавцов, что должно обеспечить доставку товаров на следующий день после оформления, сообщает пресс-служба «AliExpress Россия».

Также компания построит фулфилмент-центры до конца этого года в других регионах: в Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону. Общая площадь составит более 200 тыс. м2.

Кроме того, «AliExpress Россия» продолжит сотрудничать с «Почтой России», 5Post, Связным, Kazan Express, «Цайняо» и другими логистическими партнерами. По сообщению Дмитрия Сергеева, СЕО компании, развитие локального сегмента сейчас является приоритетом «AliExpress Россия».

Склад будет доступен для продавцов всех регионов страны и позволит отправлять заказы по всей России. Центр подойдет для любых товаров, допущенных до продажи на маркетплейсе, и предоставит услуги по упаковке и сортировке.

Ранее «AliExpress Россия» представила обновленный «АлиИндекс» за первое полугодие 2021 года. Это усредненный набор популярных товаров в разных категориях, в основе рейтинга — средняя стоимость товаров в этих категориях и их доля в общем бюджете онлайн-корзины. Самая дорогая потребительская корзина в Новосибирске, она составила 45,7 тыс. руб., меньше всего тратят в Уфе — 39 тыс. руб.