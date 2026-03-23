УК «Альфа-Капитал» представила печатный журнал о рынке инвестиций

УК «Альфа-Капитал» подготовила первый номер печатного журнала для широкой аудитории — частных и корпоративных инвесторов, экспертного сообщества, представителей профучастников рынка и регулирующих органов. Представители компании рассказали Sostav, что издание будет освещать трансформацию инвестиционной индустрии в России и мире, рассказывать о трендах и точках потенциального роста, технологических, продуктовых, инфраструктурных и регуляторных новациях.

На страницах журнала эксперты делятся успешными кейсами из своей практики, подходами к решению актуальных задач, перспективными идеями, — всем, что способствует динамичному развитию индустрии управления активами.

Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал»: В эпоху цифровизации и фрагментарного потребления контента, когда печатная аналитика воспринимается как ценная редкость, мы хотим подарить заинтересованным читателям возможность вдумчивого знакомства с ключевыми событиями и тенденциями индустрии инвестиций. Как нам кажется, именно формат качественного печатного издания, который сегодня превращается из раритета в «новый люкс» для ценящей аудитории, оптимален для этих целей. Надеемся, выпуск журнала поможет обмену экспертизой, будет способствовать повышению прозрачности рынка и формированию культуры инвестирования в России.

Среди тем дебютного номера — оценка макроэкономического ландшафта в России и прогнозы на 2026 год, тенденции на рынке доверительного управления и особенности финансового маркетинга в экономике впечатлений. В журнале опубликованы интервью Ирины Кривошеевой и экономиста, члена совета директоров УК «Альфа-Капитал» Олега Вьюгина, рассмотрены результаты научных исследований цифровых активов и причин «гэпов» в доходностях пайщиков. В экспертных колонках рассказывается о концепции «авторских» ПИФов, практике использования искусственного интеллекта в компании, оценивается инвестиционная привлекательность превентивной медицины.

Журнал будет распространяться среди клиентов компании по всей России через персональных инвестиционных консультантов, а также в экспертном сообществе. PDF-версия размещается в открытом доступе на сайте УК «Альфа-Капитал».

Ранее управляющая компания «Альфа-Капитал» запустила образовательный навык «Гаврюшин капитал» на платформе «Яндекс Диалоги». Интерактивный формат, интегрированный с голосовым ассистентом Алисой, направлен на популяризацию финансовой грамотности.