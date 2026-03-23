Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Будущее корпоративных коммуникаций
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand
Быть неймером

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
23.03.2026 в 12:00

УК «Альфа-Капитал» представила печатный журнал о рынке инвестиций

Среди тем дебютного номера — оценка макроэкономического ландшафта в России и прогнозы на 2026 год

УК «Альфа-Капитал» подготовила первый номер печатного журнала для широкой аудитории — частных и корпоративных инвесторов, экспертного сообщества, представителей профучастников рынка и регулирующих органов. Представители компании рассказали Sostav, что издание будет освещать трансформацию инвестиционной индустрии в России и мире, рассказывать о трендах и точках потенциального роста, технологических, продуктовых, инфраструктурных и регуляторных новациях.

На страницах журнала эксперты делятся успешными кейсами из своей практики, подходами к решению актуальных задач, перспективными идеями, — всем, что способствует динамичному развитию индустрии управления активами.

Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал»:

В эпоху цифровизации и фрагментарного потребления контента, когда печатная аналитика воспринимается как ценная редкость, мы хотим подарить заинтересованным читателям возможность вдумчивого знакомства с ключевыми событиями и тенденциями индустрии инвестиций. Как нам кажется, именно формат качественного печатного издания, который сегодня превращается из раритета в «новый люкс» для ценящей аудитории, оптимален для этих целей. Надеемся, выпуск журнала поможет обмену экспертизой, будет способствовать повышению прозрачности рынка и формированию культуры инвестирования в России.

Среди тем дебютного номера — оценка макроэкономического ландшафта в России и прогнозы на 2026 год, тенденции на рынке доверительного управления и особенности финансового маркетинга в экономике впечатлений. В журнале опубликованы интервью Ирины Кривошеевой и экономиста, члена совета директоров УК «Альфа-Капитал» Олега Вьюгина, рассмотрены результаты научных исследований цифровых активов и причин «гэпов» в доходностях пайщиков. В экспертных колонках рассказывается о концепции «авторских» ПИФов, практике использования искусственного интеллекта в компании, оценивается инвестиционная привлекательность превентивной медицины.

Журнал будет распространяться среди клиентов компании по всей России через персональных инвестиционных консультантов, а также в экспертном сообществе. PDF-версия размещается в открытом доступе на сайте УК «Альфа-Капитал».

Ранее управляющая компания «Альфа-Капитал» запустила образовательный навык «Гаврюшин капитал» на платформе «Яндекс Диалоги». Интерактивный формат, интегрированный с голосовым ассистентом Алисой, направлен на популяризацию финансовой грамотности.

УК «Альфа-Капитал»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.