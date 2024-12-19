«Альфа-Банк» разработал решение для бесконтактной оплаты iPhone через NFC-чип

Специалисты «Альфа-Банка» разработали технологическое решение для бесконтактной оплаты iPhone через NFC-чип. Об этом сообщают в пресс-службе банка.

Такой чип встроен во все смартфоны, но на устройствах Android доступ к NFC открыт, а на iPhone — заблокирован для проведения платежных операций в России.

«Разработчики «Альфа-Банка» первыми в стране получили доступ к NFC-чипу айфона, легально — без взлома. Они придумали способ платить просто и удобно, как с Apple Pay», — говорится в заявлении банка.

Также отмечается, что банк готов поделиться этой технологией с другими финансовыми организациями.

Ранее ВТБ представил платежное решение, позволяющее клиентам банка оплачивать покупки за границей с помощью QR-кода в приложении «ВТБ Онлайн».