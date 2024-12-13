ВТБ добавил опцию оплаты покупок за рубежом по QR-кодам

ВТБ представил платежное решение, позволяющее клиентам банка оплачивать покупки за границей с помощью QR-кода в приложении «ВТБ Онлайн». Об этом сообщается на сайте компании.

Функционал позволяет совершать покупки за рубежом так же, как и в России, отсканировав QR-код на кассовом чеке или терминале через приложение.

Платежи проводятся в рублях, после чего происходит конвертация в местную валюту той страны, где совершается покупка. При этом комиссия за выполнение транзакции не взимается. Лимит на одну операцию составляет от 10 рублей до 350 тыс. рублей.

Тестирование технологии прошло в одной из стран ближнего зарубежья. О какой стране идёт речь, не уточняется. В первой половине 2025 года технология и сервис будут масштабироваться в ряде других государств ближнего зарубежья.

Во втором полугодии функционал станет доступен и в некоторых других дружественных странах ближнего и дальнего зарубежья, рассчитывают в ВТБ.

Ранее ВТБ запустил мгновенные переводы на карты национальных платежных систем стран Центральной Азии. Сейчас отправлять деньги через «ВТБ Онлайн» можно более чем в 70 стран мира.

Напомним, на этой неделе ВТБ запустил сервис бесконтактной оплаты, который получил название «ВТБ Pay».