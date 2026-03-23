Алексей Сухов вновь возглавил ПАО «М.Видео»

Новым генеральным директором ПАО «М.Видео» назначен Алексей Сухов. Согласно данным ЕГРЮЛ, он получил должность 20 марта 2026 года.

Ранее компанию возглавлял Феликс Либ. Он также занимал пост генерального директора ООО «МВМ», операционной компании сети «М.Видео-Эльдорадо», отвечающей за управление торгово-розничными активами группы. Эту должность теперь получил Владислав Бакальчук. Феликс Либ избран председателем совета директоров ПАО «М.Видео».

Алексей Сухов уже руководил «М.Видео» в 2022 году. В 2025 году на внеочередном собрании акционеров группы «М.Видео-Эльдорадо» был избран новый состав совета директоров, в который вошел Сухов, сменивший Магомеда Бекбузарова.

С 2008 года Алексей Сухов занимал руководящие должности в компаниях группы «САФМАР». В 2011 году он стал заместителем генерального директора по корпоративным и имущественным отношениям АО «Русский уголь». В 2017 году перешёл в компанию «Эльдорадо» на позицию вице-президента по корпоративным и правовым отношениям, а позднее возглавил соответствующее направление объединённой компании «М.Видео-Эльдорадо».