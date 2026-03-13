Владислав Бакальчук стал гендиректором «М.Видео»

Совет директоров «М.Видео» назначил Владислава Бакальчука генеральным директором компании. Феликс Либ, ранее занимавший должность гендиректора «М.Видео», избран председателем совета директоров. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «М.Видео».

Владислав Бакальчук в 2002 году вместе с Алексеем Фадеевым создал интернет-провайдера UTech. В 2004 году с женой Татьяной запустил интернет-площадку по продаже одежды Wildberries. В конце 2006 года Владислав вышел из управления собственными проектами и сосредоточился на семейном бизнесе. С августа 2025 года являлся главным исполнительным директором «М.Видео». В новой должности Владислав займется трансформацией компании в универсальную мультикатегорийную платформу.

Владислав Бакальчук, гендиректор «М.Видео»: С августа прошлого года мы системно перестраиваем «М.Видео»: усиливаем маркетплейс, ускоряем онлайн-продажи, модернизируем ИТ-инфраструктуру и логистику. Уже сегодня это дает измеримый результат. По итогам 2025 года оборот маркетплейса достиг 14,1 млрд руб. Четвертый квартал стал рекордным за всю историю проекта — 6,6 млрд руб., при этом декабрь вырос на 37% к ноябрю и на 83% год к году. Это подтверждает правильность выбранной стратегии и масштабируемость нашей модели. Мы расширяем ассортимент за пределы электроники — развиваем категории спорта, мебели, мототехники и автомобилей, привлекаем новых партнеров и усиливаем логистическую инфраструктуру.

Феликс Либ с 2012 по 2021 год занимал руководящие должности в АФК «Система», где работал на позициях исполнительного вице-президента и исполнительного директора. В январе 2022 года был назначен генеральным директором группы компаний Natura Siberica. В июле 2024 года перешел на должность председателя совета директоров Natura Siberica, передав пост гендиректора Сергею Быковских. С февраля 2025 года возглавлял «М.Видео».

На новом посту Феликс сосредоточится на стратегическом развитии компании и контроле за исполнением ключевых решений совета директоров.