Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Mediacom.expert

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
13.03.2026 в 13:08

Владислав Бакальчук стал гендиректором «М.Видео»

Феликс Либ назначен председателем совета директоров компании

3
Владислав Бакальчук

Совет директоров «М.Видео» назначил Владислава Бакальчука генеральным директором компании. Феликс Либ, ранее занимавший должность гендиректора «М.Видео», избран председателем совета директоров. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «М.Видео».

Владислав Бакальчук в 2002 году вместе с Алексеем Фадеевым создал интернет-провайдера UTech. В 2004 году с женой Татьяной запустил интернет-площадку по продаже одежды Wildberries. В конце 2006 года Владислав вышел из управления собственными проектами и сосредоточился на семейном бизнесе. С августа 2025 года являлся главным исполнительным директором «М.Видео». В новой должности Владислав займется трансформацией компании в универсальную мультикатегорийную платформу.

Владислав Бакальчук, гендиректор «М.Видео»:

С августа прошлого года мы системно перестраиваем «М.Видео»: усиливаем маркетплейс, ускоряем онлайн-продажи, модернизируем ИТ-инфраструктуру и логистику. Уже сегодня это дает измеримый результат. По итогам 2025 года оборот маркетплейса достиг 14,1 млрд руб. Четвертый квартал стал рекордным за всю историю проекта — 6,6 млрд руб., при этом декабрь вырос на 37% к ноябрю и на 83% год к году. Это подтверждает правильность выбранной стратегии и масштабируемость нашей модели. Мы расширяем ассортимент за пределы электроники — развиваем категории спорта, мебели, мототехники и автомобилей, привлекаем новых партнеров и усиливаем логистическую инфраструктуру.

Феликс Либ

Феликс Либ с 2012 по 2021 год занимал руководящие должности в АФК «Система», где работал на позициях исполнительного вице-президента и исполнительного директора. В январе 2022 года был назначен генеральным директором группы компаний Natura Siberica. В июле 2024 года перешел на должность председателя совета директоров Natura Siberica, передав пост гендиректора Сергею Быковских. С февраля 2025 года возглавлял «М.Видео».

На новом посту Феликс сосредоточится на стратегическом развитии компании и контроле за исполнением ключевых решений совета директоров.

Феликс Либ, председатель совета директоров «М.Видео»:

Прошедший год стал для «М.Видео» переломным. Мы реализовали глубокую трансформацию бизнес-модели. Ключевым стратегическим шагом стал переход на агентскую схему поставок с крупнейшими поставщиками. Если ранее компания работала по классической модели выкупа товара, что требовало значительного оборотного капитала и привлечения заемного финансирования, то сегодня мы реализуем продукцию по агентской модели, рассчитываясь с поставщиками по факту продаж. Этот шаг позволил существенно снизить финансовую нагрузку в условиях высокой ключевой ставки, сохранить устойчивость бизнеса и заложить фундамент для долгосрочного развития. Нам удалось обеспечить насыщенность складов и широкий ассортимент продукции ведущих брендов-партнеров для наших покупателей. По сути, была создана новая модель работы с рынком, аналогов которой в отрасли ранее не было.

М-Видео Кадры Назначение Владислав Бакальчук
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.